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Главная страница / Рязанские новости / 20 октября 2017 года
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Хороши грибы с картошкой!

00:01 / Конкурс
Рязанские дети стали победителями Всероссийского конкурса «Юннат-2017»
Хороши грибы с картошкой!

В сентябре на базе областного детского эколого-биологического центра прошел конкурс юннатов, в котором участвовало более 40 учащихся из большинства муниципальных образований области.

Победителей этого конкурса члены жюри выдвинули на Всероссийский конкурс, который состоялся недавно в Федеральном детском эколого-биологическом центре. Наш регион представляли ученик 6 класса Захар Миленин из рыбновской школы №3 и одиннадцатиклассница Полина Муковникова из скопинской школы №3.

Ребята занимались интересными работами: Захар представил проект по выращиванию грибов вешенок в домашних условиях и продемонстрировал работу климатической камеры, изготовленной им самостоятельно для этой цели. Полина провела исследование, направленное на сравнение урожайности сортов картофеля в Скопинском районе с оценкой содержания нитратов и крахмала в клубнях.

Всероссийское жюри по достоинству оценило труд рязанцев: Захар стал дипломантом первой степени, а Полине вручили диплом третьей степени.

Начальник агротехнологического отдела детского эколого-биологичес-кого центра Рязанской области Вера Беляева представила проект «Агрошкола» в номинации «Трудовые объединения учащихся в условиях модернизации образования» и была награждена дипломом и медалью.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 184 (5471) от 20 октября 2017 года
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