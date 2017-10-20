Хороши грибы с картошкой!

Рязанские дети стали победителями Всероссийского конкурса «Юннат-2017»

В сентябре на базе областного детского эколого-биологического центра прошел конкурс юннатов, в котором участвовало более 40 учащихся из большинства муниципальных образований области.

Победителей этого конкурса члены жюри выдвинули на Всероссийский конкурс, который состоялся недавно в Федеральном детском эколого-биологическом центре. Наш регион представляли ученик 6 класса Захар Миленин из рыбновской школы №3 и одиннадцатиклассница Полина Муковникова из скопинской школы №3.

Ребята занимались интересными работами: Захар представил проект по выращиванию грибов вешенок в домашних условиях и продемонстрировал работу климатической камеры, изготовленной им самостоятельно для этой цели. Полина провела исследование, направленное на сравнение урожайности сортов картофеля в Скопинском районе с оценкой содержания нитратов и крахмала в клубнях.

Всероссийское жюри по достоинству оценило труд рязанцев: Захар стал дипломантом первой степени, а Полине вручили диплом третьей степени.

Начальник агротехнологического отдела детского эколого-биологичес-кого центра Рязанской области Вера Беляева представила проект «Агрошкола» в номинации «Трудовые объединения учащихся в условиях модернизации образования» и была награждена дипломом и медалью.