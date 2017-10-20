Так держать!

Футбольный клуб «Рязань» после первого круга занимает третью строчку в турнирной таблице

ФК «Рязань», сыграв 14 октября на своем поле вничью 1:1 с белгородским «Энергомашем», завершил первый круг ФОНБЕТ первенства ПФЛ России (группа «Центр») со вторым показателем.

Плотность коллективов, занимающих места со второго по девятое в турнирной таблице, очень высока – всего пять очков. Явным фаворитом в группе (причем по всем статьям) является лишь столичный «Арарат».

Десятка сильнейших коллективов центральной группы после первой половины первенства выглядит так:

В первенстве сезона 2016-2017 ФК «Рязань», набрав в 24 играх 31 очко (7 побед, 10 ничьих, 7 поражений) при разности мячей 29-25, занял 8-е место.

В межсезонье наш клуб по разным причинам покинуло десять футболистов, в том числе лучший бомбардир коллектива Никита Жданкин. Команду тренерскому штабу во главе с Гарником Аваляном пришлось, по сути, создавать заново.

– Никто не верил, что ФК «Рязань» будет так играть. Молодые игроки, в том числе воспитанники рязанского футбола, получили шанс проявить себя и сполна им воспользовались. Сейчас тон в команде задают доморощенные футболисты: молодые – лучший бомбардир команды Владислав Мещеряков (на его счету 4 гола в первом круге), Александр Скляров, Михаил Сентюрин, переживающий вторую молодость Сергей Зайцев (на его счету три мяча) и опытнейшие Олег Елисеев, который проводит свой 20-й сезон в профессиональном футболе, и Юрий Кулешов. Главное, у команды есть характер: проиграв три матча подряд, команда не пала духом и на финише круга уверенно выиграла две встречи и одну завершила вничью, – рассказывает известный рязанский спортивный статистик Юрий Матыцин.

– Второй показатель в группе для наших реалий – это достойный, отличный результат. Я очень благодарен ребятам за самоотдачу, за то, что они очень стараются делать все то, что мы от них требуем, – говорит наставник ФК «Рязань» Гарник Авалян.

Завершилась только половина первенства. В 2017 году главной футбольной дружине Рязанщины предстоит сыграть еще четыре матча второго круга. Первый из них – 21 октября в Саратове с местным «Соколом».

Александр Кащеев