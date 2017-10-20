Юные грации

В спорткомплексе «Арена-Атрон» проводятся всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Есенинская осень»

В них принимают участие представители 19 субъектов Российской Федерации. В турнире участвует чемпионка мира в групповых упражнениях заслуженный мастер спорта Александра Семенова из Санкт-Петербурга, победительница юношеских олимпийских игр Ирина Анненкова из Сочи, а также мастера спорта международного класса и мастера спорта России. В судействе принимают участия судьи международной категории воспитанницы рязанской школы гимнастики: главный судья Евгения Финкельштейн и чемпионка мира Яна Луконина.

– По итогам соревнований лучших и перспективных спортсменок отберут для тренировок в Центре олимпийской подготовки, – говорит Евгения Финкельштейн. – Конкуренция высочайшая. Выиграют те, кто много работает на тренировках, четко выполняет все задания тренера и верит в успех.

На церемонии открытия турнира юных граций приветствовали заместитель председателя правительства Рязанской области Лариса Крохалева, исполняющая обязанности министра физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова, начальник сборной России, заслуженный тренер СССР, заслуженный работник физической культуры и спорта РФ Галина Романова.

– Художественная гимнастика в Рязани – базовый вид спорта, – говорит Лариса Крохалева. – У нас работают высококвалифицированные тренеры, подготовившие чемпионок страны, Европы и мира. Самое главное, есть уникальная база, которая имеется далеко не в каждом крупном российском городе, а наличие такой базы является залогом громких спортивных побед.

В историю советского и российского спорта вписаны имена рязанок – заслуженных тренеров России Светланы Лебедевой, Татьяны Горшковой, Галины Пучковой, Светланы Коноваловой, Ольги Лисицыной, Ольги Пучковой, Натальи Шатеевой, Нинель Ивановой, Марины Коробковой. Они подготовили заслуженных мастеров спорта, чемпионок мира и Европы Марину Говорову, Наталью Кудинкину, Анастасию Казанцеву, Дарью Королеву, Яну Луконину, Татьяну Сергееву, а также 10 мастеров спорта международного класса.

За высокие спортивные достижения рязанских граций начальник сборной России, заслуженный тренер СССР, заслуженный работник физической культуры и спорта РФ Галина Романова выразила благодарность губернатору Рязанской области Николаю Любимову, правительству региона и всем, кто причастен в Рязанской области к развитию художественной гимнастики.