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Главная страница / Рязанские новости / 20 октября 2017 года
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Остается в строю

00:01 / Спорт
Ветеран Виктор Петрович Грачев не спешит покидать спорт
Остается в строю

Виктора Петровича Грачева из Новомичуринска знает весь город. Почти полвека он посвятил тренерской работе. Все эти годы вел секцию классической (теперь греко-римской) борьбы. Сам занимался лыжами, футболом и гимнастикой. Первые годы тренировки проходили в не приспособленных для борьбы спортзалах на обыкновенных спортивных матах. После пуска в строй общеобразовательных школ секция борьбы была переведена в школьные спортзалы. В дальнейшем появились и борцовские ковры, в чем была заслуга Виктора Петровича.

За десятилетия своей работы Виктор Грачев воспитал и подготовил для службы в Советской и Российской армии более 1000 человек. Вырастил двух мастеров спорта, 14 перворазрядников и много спортсменов массовых разрядов. Вот как отзывается о коллеге директор спорткомплекса «Дельфин» города Новомичуринска Артемий Скрипченко:

«Есть люди в Новомичуринске, о которых хочется всегда говорить и восхищаться ими, гордиться и чувствовать себя счастливым человеком, находясь рядом с ними. В числе таких людей Виктор Петрович Грачев. Человек, всегда идущий в ногу со спортом, пример для подрастающего поколения. Греко – римская борьба на высоте в Новомичуринске, и, конечно, большая заслуга в этом нашего Виктора Петровича. Спортсмены города держат равнение на легенду спорта. Спасибо Вам, Виктор Петрович, говорю от всех, кто любит спорт, для кого спорт – это жизнь. Здоровья Вам и спортивного задора. Желаем нашему тренеру ФОК «Дельфин» и его воспитанникам успешного и результативного спортивного сезона».

Юрий Петрусев

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 184 (5471) от 20 октября 2017 года
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