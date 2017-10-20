Остается в строю

Ветеран Виктор Петрович Грачев не спешит покидать спорт

Виктора Петровича Грачева из Новомичуринска знает весь город. Почти полвека он посвятил тренерской работе. Все эти годы вел секцию классической (теперь греко-римской) борьбы. Сам занимался лыжами, футболом и гимнастикой. Первые годы тренировки проходили в не приспособленных для борьбы спортзалах на обыкновенных спортивных матах. После пуска в строй общеобразовательных школ секция борьбы была переведена в школьные спортзалы. В дальнейшем появились и борцовские ковры, в чем была заслуга Виктора Петровича.

За десятилетия своей работы Виктор Грачев воспитал и подготовил для службы в Советской и Российской армии более 1000 человек. Вырастил двух мастеров спорта, 14 перворазрядников и много спортсменов массовых разрядов. Вот как отзывается о коллеге директор спорткомплекса «Дельфин» города Новомичуринска Артемий Скрипченко:

«Есть люди в Новомичуринске, о которых хочется всегда говорить и восхищаться ими, гордиться и чувствовать себя счастливым человеком, находясь рядом с ними. В числе таких людей Виктор Петрович Грачев. Человек, всегда идущий в ногу со спортом, пример для подрастающего поколения. Греко – римская борьба на высоте в Новомичуринске, и, конечно, большая заслуга в этом нашего Виктора Петровича. Спортсмены города держат равнение на легенду спорта. Спасибо Вам, Виктор Петрович, говорю от всех, кто любит спорт, для кого спорт – это жизнь. Здоровья Вам и спортивного задора. Желаем нашему тренеру ФОК «Дельфин» и его воспитанникам успешного и результативного спортивного сезона».

Юрий Петрусев