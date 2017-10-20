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Главная страница / Рязанские новости / 20 октября 2017 года
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Как стать Дмитрием Губерниевым

00:01 / Спорт
Молодежь осваивает спортивную журналистику
Как стать Дмитрием Губерниевым

На факультете журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова прошел день открытых дверей. Гости дома на Моховой, в числе которых были и рязанцы, смогли не только узнать о правилах поступления в главный вуз страны, но и принять участие в мастер-классах и интерактивных лекциях, участниками которых были и наиболее успешные студенты журфака МГУ. Студент и спортивный журналист Ярослав Моисеев поделился тонкостями своей профессии с корреспондентом газеты «Рязанские ведомости».

 – В чем, на твой взгляд, особенности спортивной журналистики?

Я.М. – Журналистика – это сложно, а спортивная журналистика – это нереально сложно. Сначала думаешь – как здорово, что я спортивный журналист, а потом приходит осознание, что спорт – однообразие, а не движение. Приходится освещать одни и те же события. В этом и есть принципиальное отличие спортивной журналистики от классической. Также важно помнить, что спортивная журналистика конвергентна. Надо уметь писать тексты, монтировать, снимать и хорошо говорить.

 – Что самое важное в работе спортивного журналиста?

Я.М. – Нажать кнопку записи. Молодые ребята так волнуются, что порой об этом забывают. Важно следить за игровыми моментами. Возьмем футбол. В кадре всегда должны быть мяч и ворота, на которые идет атака. Если вы справитесь с этими пунктами, то можно смело начинать работать.

 – Каковы особенности спортивной трансляции?

Я.М. – Первое и самое важное – расположение камеры. Мы, как правило, снимаем дальний план с высоты двух метров, не меньше. Не забываем про информационное табло – «плашку» с названием команд и счетом. Без нее будет уже не спортивная трансляция, а любительская съемка.

 – А как думаешь, работа спортивного комментатора сложная?

Я.М. – Смотря как подойти к этой работе. В идеале комментатор должен ознакомиться с составом команд, историей клубов и турнира, узнать все об организаторах. Одним словом – провести тщательную информационную подготовку. А как это делают у нас? 8 процентов эфирного времени комментаторы рассказывают истории из своей жизни. ГООООЛ!!! И опять истории. Так быть не должно. Еще один важный момент – эмоциональность. Зритель, как ребенок, его надо заманить. За это любят Дмитрия Губерниева. Он, конечно, тоже не всегда говорит по теме, но говорит эмоционально.

 – Как спасти сюжет, если игра была неинтересной?

Я.М. – В любой игре, даже если она закончилась со счетом 0:0, надо найти «крючок». Например, Адиль Рамми получил сотую красную карточку. Цепляет? Цепляет.

 – Любой может стать спортивным журналистом?

Я.М. – Нет, конечно. В спортивную журналистику приходят многие, но остаются только фанаты или спортсмены. Я сам занимался хоккеем и легкой атлетикой, но из-за травмы пришлось оставить спорт. Спортивная журналистика – прекрасная альтернатива.

 – Какой совет ты можешь дать будущим журналистам?

Я.М. – Попробовать себя. Посмотреть, ваше это дело или нет. Журналистика очень специфична. Чем раньше вы окунетесь в нее, тем лучше. Либо вы отойдете и найдете другое дело, либо начнете строить карьеру журналиста.

Беседовала Елена Кошелева

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 184 (5471) от 20 октября 2017 года
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