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Главная страница / Рязанские новости / 20 октября 2017 года
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Пятилетние выходят на старт

00:01 / Спорт
В Михайловском районе физическое воспитание начинается с раннего возраста
Пятилетние выходят на старт

Федеральный Закон «Об образовании» определил цели дошкольного воспитания – социализация и подготовка детей к обучению в школе, приобщение их к физической культуре и ценностям здорового образа жизни.

Три года назад в Михайлове был построен детский сад «Василек». Многие его сотрудники, отличившиеся в различных конкурсах и фестивалях, награждены почетными грамотами и дипломами. Методист Галина Кривых удостоена Знака Губернатора «За усердие».

Но главное – в Михайловском районе ликвидирована проблема очередности в детские сады.

– Это произошло благодаря помощи правительства Рязанской области и районной администрации, – рассказал начальник управления образования и молодежной политики Алексей Шустиков. – Сейчас в районе 8 детских дошкольных учреждений. Мы модернизировали инфраструктуру дошкольного образования, сохранили детские сады на селе, организовали 4 дошкольные группы при школах, которые посещают 956 малышей. В этом году на дошкольные учреждения будет потрачено 1 миллион 116 тысяч рублей.

Детский сад «Василек» стал гордостью михайловцев. Его юных воспитанников называют «василечками», они выступают на всех городских торжествах, участвуют в детских спортивных соревнованиях и в «веселых стартах». В дошкольном учреждении – 14 групп, 270 малышей в возрасте от 1,5 до 7 лет. С ними занимаются 27 педагогов, два музыкальных руководителя, психологи, логопед и инструктор по физической культуре. Заведует всем этим коллективом Светлана Попова.

– Здоровье детей – важный показатель результатов нашей работы, – рассказала она. – Этому подчинены все направления деятельности ДОУ. Мы постоянно проводим подвижные игры и закаливающие мероприятия: занятия на открытом воздухе, хождение босиком по ребристым дорожкам, водные процедуры и солнечные ванны.

Утро в детском саду начинается с зарядки. Группы малышей приходят в физкультурный зал, он оснащен необходимым оборудованием, мягкими спортивно-игровыми комплексами и детскими тренажерами. Кроме этого, спортивные уголки имеются и в каждой возрастной группе. Там проводятся физкультразминки и игры с мячом, обручем и скакалкой. Инструктор Наталья Мостова разучивает упражнения на координацию и гибкость, способствующие формированию осанки и укреплению опорно-двигательного аппарата детского организма, развитию крупной и мелкой моторики обеих рук. Дети приседают, наклоняются, поворачиваются в обе стороны, они еще занимаются ходьбой и бегом, очень любят прыгать и скакать. Так закладываются первоначальные навыки некоторых видов спорта. Перед игровыми занятиями их знакомят с правилами.

– В этом возрасте игровая деятельность ведущая, – пояснила Наталья Мостова. – В общении со сверстниками формируется характер, воля, развивается речь. Спортивная игра требует соблюдения определенных правил. Ребенок учится согласовывать свои желания не только с желаниями других участников, но и с требованиями судьи.

Она рассказала, что воспитанников детского сада «Василек» обучают не только по государственным программам дошкольного образования. Для детей старшего дошкольного возраста разработана программа дополнительного образования, которая называется «Волшебные ступеньки».

– Наряду с общеразвивающими проводятся специальные занятия по степ-аэробике с использованием деревянных платформ, – продолжила инструктор. – На них выполняются все движения в комплексе с шагами и подскоками. Обучение начинается с показа и объяснения.

Степ-аэробика стала визитной карточкой детского сада «Василек». С детьми разучиваются различные элементы аэробики, объясняется их сущность, исправляются ошибки, допускаемые дошкольниками. Упражнения выполняются под счет, а затем, по мере освоения, под музыку. Медленный темп плавно переходит в ускоренный. И так, раз за разом, упражнения варьируются, меняется темп и ритм музыки.

Спортивные соревнования зачастую проводятся совместно с родителями. Сотрудничество с семьей – одно из важнейших условий реализации этой программы. Команды состязаются под девизом «Мама, папа, я – спортивная семья».

– Так устанавливаются конструктивные партнерские отношения, обогащаются воспитательные знания и умения родителей, – подытожила методист Галина Кривых. – Взаимодействие семьи и педагогов – тот фундамент, на котором смогут базироваться лучшие традиции, позволяющие воспитать нового гражданина России – активного и здорового патриота.

Александр Федосеев

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 184 (5471) от 20 октября 2017 года
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