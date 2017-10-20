Учатся жить

Воспитанники рязанского инклюзивного военно-патриотического клуба «Десантное братство» приняли клятву кадета

Торжества по традиции состоялись в музее истории воздушно-десантных войск. По мнению педагогов, для воспитанников инклюзивного военно-патриотического клуба «Десантное братство» произносить слова клятвы под сводами легендарного музея почетно и ответственно.

Термин «инклюзивная педагогика» прочно вошел в обиход образовательной системы страны еще в 90-е годы прошлого века. В Москве в 1991 году по инициативе московского Центра лечебной педагогики и родительской общественной организации появилась школа инклюзивного образования «Ковчег». В Рязанской области одними из первых применили при обучении студентов основы инклюзивной педагогики в Михайловском экономическом колледже-интернате. В школе №10 города Рязани, где обучаются дети с нарушениями в развитии речи, пошли дальше и стали использовать инклюзию во внеклассной и внешкольной работе с учащимися.

В 2015 году в школе создали инклюзивный военно-патриотический клуб «Десантное братство». Это была инициатива директора школы Любови Губич и заместителя директора по воспитательной работе Светланы Антоновой, которых поддержали в министерстве образования Рязанской области.

– Мы пригласили в клуб ребят из других рязанских школ, – говорит Светлана Антонова. – Были уверены, что в совместных занятиях проблемы социализации детей с ограниченными возможностями здоровья будут решаться быстрее. Первыми к нашим кадетам пришли их сверстники из других школ, у которых отцы были офицерами Российской армии или в школах уже действовали кадетские классы. На занятиях ребята изучают такие дисциплины, как история России и Рязани, основы военного права, рукопашный бой, военная подготовка, стрелковая подготовка, строевая подготовка, медицина, топографическая подготовка, основы безопасности жизнедеятельности, искусство общения и хореография.

Как рассказывают педагоги школы, в образовательном и воспитательном пространстве клуба сочетаются военно-теоретическая и физическая подготовка. Параллельно решаются вопросы духовного и физического развития с учетом индивидуальных психологических особенностей обучающихся, социально-психологических особенностей, материально-технического оснащения клуба, педагогических возможностей воспитательного персонала.

Дважды в год, в сентябре и в канун Дня защитника Отечества, пришедшие в клуб новички в торжественной обстановке дают клятву кадета. Организаторы торжеств всякий раз приглашают в гости к ребятам почетных гостей. В этот раз кадетов поздравили и высказали слова напутствия заместитель министра образования региона Александр Кирьянов, специалист отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области Татьяна Кутакова, заместитель начальника управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области Валерий Раев, начальник управления специальной связи по Рязанской области Игорь Иванов, руководитель автономной некоммерческой организации «Навигатор будущего» Наталья Барышова, директор санаторно-оздоровительного центра «Колос» Юлия Воронкова.

– Эти ребята осознанно выбрали свой путь, и каждый из них понимает, что, получив сегодня особый знак отличия – шеврон, он принимает на себя определенные обязательства, – говорит заместитель министра образования области Александр Кирьянов. – Мы приветствуем их решение и надеемся, что то направление, которое детвора выбрала, – правильное, а помогут им в жизни их старшие товарищи – учителя, воспитатели, шефы.

Учредитель клуба – региональная общественная организация «ИВПК «Десантное братство», в которую входят руководители и заместители руководителей ведомственных и военных учреждений Рязани. Руководитель организации – ветеран спецназа Геннадий Игнатов, руководитель клуба – действующий спецназовец управления федеральной службы судебных приставов по Рязанской области Максим Крот. В числе постоянных шефов – Академия ФСИН России, управление федеральной службы судебных приставов по Рязанской области, РВВДКУ имени генерала армии В.В. Маргелова.

Воспитанники клуба – постоянные гости на присяге и выпуске молодых офицеров в академии и десантном училище, в гвардейском 137-м парашютно-десантном Рязанском ордена Красной Звезды полку. В санаторно-оздоровительном центре «Колос» проводятся выездные игры по проекту «Я – патриот».

Пятиклассник Артем Шишков хочет стать военным, как и его старший брат Данила, который учится сейчас в Московском суворовском училище. После училища Артем хочет поступать в РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова или в военный институт физкультуры в Санкт-Петербурге. Недавно золотой значок ГТО ему вручал министр обороны России, Герой Российской Федерации Сергей Шойгу. Родители Артема и Данилы – военные, отсюда, вероятно, и выбор у ребят соответствующий.

– Мы не ставим целью готовить ребят к поступлению в военные вузы страны, – говорит заместитель директора школы №10 по воспитательной работе Светлана Антонова. – Основная цель создания инклюзивного военно-патриотического клуба – участие в реализации государственной политики и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья на основе регионального компонента.

Выпускники клуба, не имеющие ограничений в здоровье, уже обучаются в Академии ФСИН России и РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова, а также в Академии ФСБ России в Москве. На торжественном принятии клятвы кадета выпускник клуба, ныне курсант Академии ФСИН России Денис Антонов был принят в общественную организацию «ИВПК «Десантное братство». Руководитель организации Геннадий Игнатов вручил ему удостоверение помощника руководителя инклюзивного военно-патриотического клуба.

– Я горжусь тем, что занимался в клубе «Десантное братство», – сказал, обращаясь к давшим клятву кадетам, Денис Антонов. – Я уверен, что в будущем каждый из вас станет достойным сыном России.