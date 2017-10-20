О Есенине – с любовью

Главным событием дней поэта в Москве стало открытие центра, посвященного нашему знаменитому земляку

Инициатором и главным организатором праздника по традиции стала Светлана Шетракова, начинавшая свою деятельность на музейном поприще в родном для Сергея Есенина Константинове.

В этом году ярким событием праздника стало открытие Есенин-центра, в котором прошла презентация масштабного арт-проекта «Рязань, я люблю тебя!». Арт-проект показал, что любовь к рязанской земле невозможна без любви к Есенину, а любовь к Есенину – без любви к родным для него местам. Московский государственный музей С.А. Есенина, на базе которого открылся Есенин-центр, широко известен москвичам и гостям города многообразными программами. Благодаря Есенин-центру появилась возможность расширить тематику как выставочной деятельности, так и образовательных проектов.

На арт-выставке «Есенин NEW» были представлены произведения художников, посвященные не только великому русскому поэту, но и другим прославленным рязанцам, среди которых К.Э. Циолковский, И.В. Мичурин, И.П. Павлов. Любовь к рязанской земле объединила талантливых художников из разных городов России. Художник из Екатеринбурга Александр Выгалов представил портрет С. Есенина «Песня души» в технике полигональной живописи. Работы художника из Санкт-Петербурга Алексея Сергиенко выполнены в технике поп-арта. В наив-ной манере, близкой к примитивизму, работает молодой рязанский дизайнер Екатерина Горбачева, а другой рязанский художник, Владислав Ефремов, – в технике декоративного символизма. Мне довелось познакомиться с арт-проектом «Рязань, я люблю тебя!» в есенинском Константинове – в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина. Привезенный в Москву выставочный проект значительно модернизирован и рассказывает средствами изобразительных искусств о рязанской земле.

Выставка привлекла внимание и интерактивной программой, в которой приняли участие дети и взрослые. По арт-объектам был проведен познавательный квест «арт-лабиринт». Он позволил внимательнее вглядеться в представленные работы и проверить свои знания о рязанской земле, ее талантливых жителях и достопримечательностях. Квест провела рязанский краевед Ксения Паначева – организатор и куратор ряда новых экскурсионных маршрутов по Рязанской области.

Завершился есенинский день в Есенин-центре литературно-музыкальной лекцией Максима Лаврентьева «Знаки бессмертия в творчестве русских поэтов». Писатель и культуролог был подобен человеку-оркестру, не только увлекательно рассказывая о творчестве русских поэтов, но и включая в свое повествование музыкальные номера. Публика, несмотря на поздний вечер, слушала выступление, буквально затаив дыхание. Порой начинался диалог, позволивший слушателям глубже погрузиться в творческую лабораторию писателей.

Среди собравшихся было много молодежи. Это свидетельствует о том, что вдумчивый разговор о национальной культуре, о судьбе и творчестве русских писателей может быть интересен и актуален в подростковой и молодежной аудитории. Рассказать о сложном и важном так, чтобы это затронуло душу, вызвало размышления и побудило погрузиться в мир литературы, в мир культуры, – одна из важнейших задач отечественных музеев. И здесь московский музей С.А. Есенина, связанный с рязанской землей узами родства, остается в лидерах, предлагая широкий спектр новых подходов и форм взаимодействия с посетителями.

Представила арт-проект его вдохновитель и продюсер Валентина Бурула, сумевшая в небольшой по числу представленных экспонатов выставке раскрыть многие важные вехи, связанные с историей рязанского края.

Поскольку Есенин-центр только начинает работу, пока крайне скупо представлены главные ценности музея – предметы, связанные с жизнью поэта, его книги, личные вещи, предметы, бытовавшие столетие назад. Выстраивание связи есенинского времени с современностью позволит раскрыть всю полифонию культуры России, представить ее широкой публике.

Максим Скороходов,

ученый секретарь Есенинской группы ИМЛИ им. А.М. Горького РАН,

лауреат премии Рязанской области имени С.А. Есенина в области литературы и искусства