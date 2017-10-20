Образ автора «Москвы кабацкой» и «Персидских мотивов» был для меня всегда несказанно притягательным. Был и, конечно, остался. В непростое предармейское и армейское мое время Сергей Есенин стал для меня, наверное, самой главной поддержкой в правильности избранной литературной стези. Тем более что он был любимым автором моего старшего брата Валерия.
Когда отмечалось 80-летие поэта, я, находясь на солдатской службе в далеком Казахстане, буквально дышал этим празднеством, всем сердцем пребывал на родной рязанской земле. А мое стихотворение, завершенное в октябре 1975 года, было потом опубликовано в отменно составленной антологии «Цветы Есенину». Оно и помогло мне, «краснодипломнику» областного культпросветучилища, при поступлении на библиотечный факультет Рязанского филиала Московского государственного института культуры. Именно благодаря использованию этих строк в своем, посвященном Сергею Есенину, вступительном сочинении я получил за него «пятерку» и стал студентом столь замечательного вуза:
Моим воспоминаньям нынче тесно,
ведь с детства сберегла душа моя
заветную есенинскую песню
и древний свет Рязанского кремля.
Дни радостною конницею мчатся.
Над нами – кленов солнечный салют.
По всей России – звонкие девчата
тебя, Есенин, бережно поют.
Тобой красна приокская земля!
В душе моей неугасимо, вечно
звенит, звенит есенинская песня,
сияет свет Рязанского кремля.
В Есенинском празднике поэзии я стал принимать участие с 1982 года, когда эти торжества еще не были всесоюзными и всероссийскими. Мое первое выступление на родине поэта состоялось возле его бюста работы прекрасного скульптора Антонины Усаченко. А по возвращении из Константинова я написал стихотворение «Рязанская отчизна», которое затем вошло в мой первый стихотворный сборник «Светополоса». Он был издан в столице, в «Библиотеке журнала «Молодая гвардия» в 1987 году:
Моя рязанская отчизна,
земля березовых кровей,
крепка и ныне ты, и присно
извечной волею своей.
Мечом прославлена и Словом,
грустна порой иль весела,
ты и на поле Куликовом,
и в песне смелостью взяла.
И знают русскую Победу
холмы и пажити твои.
И громкий памятник Поэту
всевластно рвется из земли.
И свет просторный, свет былинный
ко мне летит на всех крылах,
горит, горит в росе полынной
и на кремлевских куполах.
С тобою, край мой, и в веселье,
и в грусти душу отвожу.
И, словно в красны воскресенья,
в твои рябинники вхожу!
Мое участие в Есенинском поэтическом празднике продолжилось и в последующие десятилетия:
В октябре,
на родине Есенина,
на тысячелетнем рубеже,
мне мечта явилась во спасение –
солнце пело в сердце и душе.
Пусть давно любви и счастья не было,
но, родной печалью вознесен,
жил порой я средь сиянья белого,
будто б видел свой счастливый сон.
Там, во сне, склонялись лики кроткие
и Архангел Благовест трубил.
Там, во сне, светло слагая строки,
я
женщину счастливую любил.
В октябре,
на родине Есенина,
мне мечта явилась наяву,
одарила песней во спасение,
оживила тусклую траву.
… И, устав, смолкают ветры сильные.
В мире нет ни горя, ни обид.
И поют, сверкая, очи синие.
И Архангел Благовест трубит!..
Есенинский праздник поэзии. За эти 35 лет он стал для меня поистине родным, ведь довелось увидеть дорогие лица друзей, прочесть на творческих площадках строки признания в любви к несказанной земле, имя которой – сторона рязанская.
Владимир Хомяков,
член Союза писателей России, лауреат премии Губернатора Рязанской области