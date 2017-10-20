Образ автора «Москвы кабацкой» и «Персидских мотивов» был для меня всегда несказанно притягательным. Был и, конечно, остался. В непростое предармейское и армейское мое время Сергей Есенин стал для меня, наверное, самой главной поддержкой в правильности избранной литературной стези. Тем более что он был любимым автором моего старшего брата Валерия.

Когда отмечалось 80-летие поэта, я, находясь на солдатской службе в далеком Казахстане, буквально дышал этим празднеством, всем сердцем пребывал на родной рязанской земле. А мое стихотворение, завершенное в октябре 1975 года, было потом опубликовано в отменно составленной антологии «Цветы Есенину». Оно и помогло мне, «краснодипломнику» областного культпросветучилища, при поступлении на библиотечный факультет Рязанского филиала Московского государственного института культуры. Именно благодаря использованию этих строк в своем, посвященном Сергею Есенину, вступительном сочинении я получил за него «пятерку» и стал студентом столь замечательного вуза:

Моим воспоминаньям нынче тесно,

ведь с детства сберегла душа моя

заветную есенинскую песню

и древний свет Рязанского кремля.

Дни радостною конницею мчатся.

Над нами – кленов солнечный салют.

По всей России – звонкие девчата

тебя, Есенин, бережно поют.

Тобой красна приокская земля!

В душе моей неугасимо, вечно

звенит, звенит есенинская песня,

сияет свет Рязанского кремля.

В Есенинском празднике поэзии я стал принимать участие с 1982 года, когда эти торжества еще не были всесоюзными и всероссийскими. Мое первое выступление на родине поэта состоялось возле его бюста работы прекрасного скульптора Антонины Усаченко. А по возвращении из Константинова я написал стихотворение «Рязанская отчизна», которое затем вошло в мой первый стихотворный сборник «Светополоса». Он был издан в столице, в «Библиотеке журнала «Молодая гвардия» в 1987 году:

Моя рязанская отчизна,

земля березовых кровей,

крепка и ныне ты, и присно

извечной волею своей.

Мечом прославлена и Словом,

грустна порой иль весела,

ты и на поле Куликовом,

и в песне смелостью взяла.

И знают русскую Победу

холмы и пажити твои.

И громкий памятник Поэту

всевластно рвется из земли.

И свет просторный, свет былинный

ко мне летит на всех крылах,

горит, горит в росе полынной

и на кремлевских куполах.

С тобою, край мой, и в веселье,

и в грусти душу отвожу.

И, словно в красны воскресенья,

в твои рябинники вхожу!

Мое участие в Есенинском поэтическом празднике продолжилось и в последующие десятилетия:

В октябре,

на родине Есенина,

на тысячелетнем рубеже,

мне мечта явилась во спасение –

солнце пело в сердце и душе.

Пусть давно любви и счастья не было,

но, родной печалью вознесен,

жил порой я средь сиянья белого,

будто б видел свой счастливый сон.

Там, во сне, склонялись лики кроткие

и Архангел Благовест трубил.

Там, во сне, светло слагая строки,

я

женщину счастливую любил.

В октябре,

на родине Есенина,

мне мечта явилась наяву,

одарила песней во спасение,

оживила тусклую траву.

… И, устав, смолкают ветры сильные.

В мире нет ни горя, ни обид.

И поют, сверкая, очи синие.

И Архангел Благовест трубит!..

Есенинский праздник поэзии. За эти 35 лет он стал для меня поистине родным, ведь довелось увидеть дорогие лица друзей, прочесть на творческих площадках строки признания в любви к несказанной земле, имя которой – сторона рязанская.

Владимир Хомяков,

член Союза писателей России, лауреат премии Губернатора Рязанской области