Тропы инженера

О рязанце – участнике престижнейших российских проектов

Беспалько – особого рода собиратель. Если в молодости занятия полюбились Александру Владимировичу, то никогда не будут брошены. Наоборот, с годами они развиваются, дают плоды, приумножаются. Это просматривается и в работе, и в личной жизни.

Радиоэлектронные гурманы

Получив в радиоинституте распределение в НИИ ГРП, Беспалько в 1973 году занялся там исследованием принципов и методов управления аппаратурой. Чтобы не утомлять специальными терминами, приведу одну аналогию.

Современная радиоэлектроника по тонкости и сложности мало чем уступает человеческому организму. Токи, постоянные или переменные – это ее «пища». Но от электричества прибор может так же скоропостижно скончаться, как человек от поедания сырых грибов. «Пищу» нужно специально готовить. Электричество для каждого вида аппаратуры делают «съедобным» особые ИП – источники питания. В них напряжение и ток преобразуются в нужные параметры.

Сейчас ситуация с разработанными Беспалько многочисленными источниками питания – сказочная. Они, как легендарные герои, и в огне не горят, и в воде не тонут, и в небеса взмывают, и глубоко внутрь Земли проникают. С их помощью в России находят новые месторождения нефти и газа и изготавливают суперсовременные самолеты и вертолеты. Без них не работали бы энергосберегающие светодиодные лампы и прожекторы в городах и селах. Благодаря исследованиям Беспалько сделались возможными испытания высокотехнологичного робота-сапера, все устройства которого действуют от одного, созданного в Рязани источника питания. Разработки резко активизировались 15 лет назад, когда Александр Владимирович перешел на работу в частное предприятие «Плазмаинформ». В 2012 году Беспалько стал лауреатом премии имени Уткина – награжден, вместе с группой коллег, серебряной медалью.

При этом каждый радиоэлектронный прибор – своего рода гурман. Ему подавай особое «электрическое меню». Это видно на примере с самолетами.

Даже гигантской корпорации разработка источников питания дается нелегко. В том же «Фазотроне» мучились с этой проблемой много лет. Потом дали заказ сразу нескольким предприятиям малого и среднего бизнеса. Рязанцы победили конкурентов уже потому, что их приборы отличались самой высокой надежностью. Но этого было мало. Оказалось, что и у изделий Беспалько есть изъян: пульсации напряжения, словно слезы на человеческих глазах, размывали «зрение» самолета. Пришлось в приборе, размером с пенал первоклассника, еще и для множества специальных фильтров место находить. Зато результат, можно сказать, превзошел все ожидания.

По словам того же Юрия Гуськова, «в боевом авиационном комплексе следующего поколения будут реализованы технологии, которые еще совсем недавно рассматривались как нечто фантастическое. Самолет будет не просто «солдатом», он станет многофункциональным боевым комплексом, а его бортовое радиоэлектронное оборудование будет играть роль интеллектуального центра, обеспечивающего решение – вместе с пилотом или в автоматическом режиме – всех задач, связанных с обеспечением наступательных действий самолета и его самообороны».

Участие в престижнейших российских проектах дает рязанским инженерам особое воодушевление.

Отдых на воде

Александр Беспалько – натура очень цельная. И в личной жизни у него те же, что и в работе, процессы: развитие любимых занятий.

Учась в 39-й рязанской школе, он полюбил девочку из параллельного класса Наташу Жмурову. В 1972 году, будучи студентами, они поженились. Год спустя летом отправились в первый в своей жизни водный туристический поход.

Плыли они по Пре, о которой когда-то так хорошо писал Константин Паустовский: «Я много видел живописных и глухих мест в России, но вряд ли когда-нибудь увижу реку более девственную и таинственную, чем Пра. Сосновые сухие леса на ее берегах перемешивались с вековыми дубовыми рощами, с зарослями ивы, ольхи и осины. Корабельные сосны, поваленные ветром, лежали, как медные литые мосты, над ее коричневой, но совершенно прозрачной водой».

На Пре познакомились и с инструктором по туризму Владимиром Летовым. Оказалось, что он работает в НИИ ГРП, там же, где Александр Беспалько. Более того, в этом институте была самая мощная в Рязани секция водного туризма! Иными словами, множество единомышленников – рядом. И Беспалько, как ему и присуще, сделал это увлечение главным в своей жизни. В Рязани была школа водного туризма, Александр Владимирович с женой туда поступили, закончили ее, сами стали инструкторами и перворазрядникаии в этом виде спорта. Несложные маршруты по Пре их больше не удовлетворяли. Семья проводила отпуска то на Горном Алтае, то в Саянах, то на Кавказе, где, как выражались поэты, свирепое веселье горных рек. Беспалько вскоре уже сам как инструктор водил группы по маршрутам пятой категории (выше ее была только шестая, но это уже сверхрискованный экстрим).

Подрастала дочь Светлана – приобщали с детства к туризму и ее. Она, как водится в роду Беспалько, переросла предков в достижениях. Сейчас Светлана – кандидат педагогических наук, преподаватель рязанской школы № 5 – многократный призер, в своих возрастных категориях, чемпионатов Европы и мира по водному туризму. Участвовала в увлекательных соревнованиях в Китае, Японии, Новой Зеландии, Австралии, других странах.

У Светланы подрастали сыновья – Андрей и Александр. С детства увлеклись водным туризмом и они. Андрей, студент Высшей школы экономики, уже стал призером молодежного чемпионата Европы. Пятиклассник Саша пока занимается в детской секции.

Между тем с годами маршруты высших категорий для «предков» уже стали непосильными. Последние пятнадцать лет Александр и Наталья Беспалько, дедушка и бабушка, позволяют себе водные походы только по Пре – как в первый раз в жизни. И опять впитывают в себя ту поэзию, которую так хорошо выразил Паустовский: «Заросли вереска и брусники подходили к самой воде, перепутываясь с зарослями рдеста, розовой частухи и телореза. Река шла причудливыми изгибами. Ее глухие затоны терялись в сумраке прогретых лесов… Все доцветало вокруг».

Цельность натуры Алексадра Беспалько еще и в том, что отдых и творчество у него напрямую связаны. Хорошо работает только тот, кто полностью восстанавливает силы на отдыхе. Впрочем, пусть лучше об этом скажет он сам – с присущей исследователю логикой.