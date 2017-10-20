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Главная страница / Рязанские новости / 20 октября 2017 года
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Владельцам карт «Мир» предложили мили и кешбэк

00:01 / Актуально
НСПК разработала новую программу лояльности для держателей национальных карт
Владельцам карт «Мир» предложили мили и кешбэк

Держатели карт «Мир» с середины октября могут получать дополнительные выгоды – и кешбэк (возврат денег на карту), и мили «Аэрофлота» – в рамках новой программы лояльности Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом «Известиям» рассказали в СМП-банке, который станет первым оператором программы. За ним, по словам источника, близкого к Центробанку, последуют другие крупные финансовые организации – Сбербанк, Бинбанк, Альфа-банк и «Открытие». Информацию подтвердили два банкира, знакомые с ситуацией. Эксперты уверены, что нововведение повысит популярность карт «Мир» и увеличит безналичный оборот в целом. Впрочем, пока четверть россиян не видят необходимости в национальных картах.

В СМП-банке уточнили, что на национальные карты в рамках новой программы лояльности будут начисляться кешбэк до 15% от суммы трансакции и до 1,75 мили с одной операции (плюс приветственные 3 тыс. миль при оформлении премиального «пластика»). До конца года СМП-банк планирует выпустить несколько тысяч национальных карт с кешбэком и накоплением миль.

– Главная цель – привлечь клиентов, – пояснила директор департамента платежных систем СМП-банка Елена Биндусова. – Основная аудитория держателей карт по программе «Аэрофлот Бонус» – взрослые люди, их средний чек составляет 7 тыс. рублей, а среднемесячный оборот по карте – более 80 тыс. До 31 декабря этого года для держателей карт в рамках программы будет предоставляться скидка на годовое обслуживание первого года в размере 50%. Себестоимость карт с кешбэком и накоплением миль без скидки составит 6,9 тыс. рублей. Пока предложением смогут воспользоваться жители Москвы и Московской области, в дальнейшем программу планируется распространить на регионы.

Источник, близкий к Центробанку, отметил, что за СМП-банком программу запустят Сбербанк, Бинбанк, Альфа-банк и «Открытие». Но пока, по словам собеседника, они технически не готовы к запуску программы. Информацию подтвердили два банкира, знакомые с ситуацией. По словам собеседников, как только будут решены технические вопросы, банки приступят к реализации программы лояльности. В Сбербанке, Альфа-банке и «Открытии» не ответили на запрос.

– Бинбанк планирует присоединиться к программе лояльности платежной системы «Мир» до конца октября, – отметил директор департамента развития блока банковских карт кредитной организации Игорь Гайдаржи. – В результате держатели карт «Мир» смогут получать дополнительную выгоду при оплате картами в торгово-сервисных предприятиях партнеров-участников.

По словам представителей пресс-службы НСПК, новая программа лояльности по картам «Мир» не только позволит банкам привлечь новых клиентов, но и увеличит долю безналичных расчетов в целом.

– В январе 2017 года по картам «Мир» 26% операций приходилось на снятие наличных в банкоматах и 74% – на операции в POS-терминалах, – пояснили представители НСПК. – В сентябре 2017 количество операций по снятию наличных сократилось до 14,8%, а операций в POS-терминалах – выросло до 85,2%.

Управляющий партнер компании «2К» Тамара Касьянова уверена, что нововведение повысит интерес россиян к национальным картам, но это произойдет не быстро.

– Нужно повышать уровень брендирования, растить число кобейджинговых карт, активнее выходить на международный рынок, тогда карта завоюет кошельки россиян, – уверена Тамара Касьянова.

По мнению члена наблюдательного совета банка «Воронеж» Романа Прохорова, основной драйвер роста карт «Мир» на рыках – это все же стимулирование со стороны властей, госкомпании фактически в директивном порядке переводят некоторые свои подразделения на эту карту.

Общее количество карт «Мир», выпущенных российскими банками, превысило 22 млн. По закону все граждане, получающие зарплату из казны, будут в обязательном порядке переведены на национальные карты до 1 июля 2018 года. К 2020 году карту «Мир» получат более 65 млн. россиян.

По данным ВЦИОМа, 25% россиян утверждают, что не видят необходимости в карте «Мир». Еще 20% не понимают, зачем она нужна. 17% респондентов жалуются на отсутствие подробных сведений о карте, еще 17% достаточно имеющихся у них карт.

Анастасия Алексеевских
(Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»)

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 184 (5471) от 20 октября 2017 года
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