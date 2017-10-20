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Главная страница / Рязанские новости / 20 октября 2017 года
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Администрация президента ищет новые кадры

00:01 / Актуально
Первый замглавы АП Сергей Кириенко презентовал проект «Лидеры России» по поиску новых управленцев
Администрация президента ищет новые кадры

Администрация президента совместно с РАНХиГС запустила конкурс «Лидеры России», который поможет выявить потенциальных лидеров, способных занять управленческие посты в различных органах федеральной власти, а также – в коммерческих компаниях и корпорациях. Из 300 человек, которые по итогам конкурса выйдут в финал, определят 100 победителей. В течение 2018 года с ними будут работать наставники из числа федеральных чиновников. Ожидается, что в общественный совет конкурса войдут представители СМИ и лидеры общественного мнения. Эксперты полагают, что таким образом АП хочет продолжить курс на обновление кадров, запущенный с началом ротации губернаторского корпуса.

Проект презентовал первый замглавы АП Сергей Кириенко. Для «Лидеров России» запустят свой сайт, на базе которого представители бизнес-сообщества, научных кругов и простые граждане смогут подать заявку на участие в конкурсе. Источник, близкий к внутриполитическому блоку Кремля, сообщил «Известиям», что разработку проекта курировал руководитель департамента регионального резерва управления внутренней политики АП Антон Награльян.

Конкурс будет состоять из трех этапов: первый из них будет заочным и пройдет в формате онлайн-тестирования до конца ноября. После этого в столицах федеральных округов состоятся очные полуфиналы. Ожидается, что количество полуфиналистов может составить 2400 человек, из которых 300 выйдут в финал, который пройдет в Москве в январе – начале февраля 2018 года. По итогам финала определятся 100 победителей. С каждым из них в течение года будет работать наставник уровня федерального министра. В перспективе победителей конкурса ожидает трудоустройство в различные органы власти или крупные коммерческие компании и корпорации.

В рамках проекта будет работать общественный совет, в который, в частности, войдут главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, главред «Независимой газеты» Константин Ремчуков, а также другие представители СМИ и лидеры общественного мнения. Они должны обеспечить чистоту всех конкурсных процедур. Кроме общественного, предусмотрено создание экспертного совета, в который войдут ведущие представители HR-отрасли, в том числе из крупных российских компаний. В их задачи войдет обеспечение всех этапов конкурса современными технологиями, говорит собеседник «Известий».

Эксперты полагают, что АП таким образом хочет продолжить политику обновления управленческой команды в органах власти.

– Логика этого проекта укладывается в тренд на обновление управленческой элиты страны, – полагает политолог Дмитрий Гусев. – На встрече с представителями губернаторского корпуса 20 сентября Владимир Путин сказал, что необходимо запускать реальные процедуры поиска новых управленцев, которые способны с пользой для страны осуществить обновление в элитах.

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин сказал «Известиям», что запуск проекта, по сути, означает внедрение принципов меритократии в управленческие процессы.

– Речь идет о построении системы, которая позволит людям реализовывать свои способности и делать карьеру, – пояснил он.–– Понятно, что ни учебные заведения, ни курсы повышения квалификации ничего не гарантируют, все зависит от способностей каждого участника. Но наличие публичного отбора и подготовки лидеров на всех этажах управления позволяют настроить систему кадровых лифтов, обеспечивающую вертикальную мобильность в сфере управления, что существенно повысит ее эффективность.

Константин Костин считает главным отличием «Лидеров России» открытость процедуры. Обычно в претенденты и «кадровые резервы» попадают в результате неких закрытых действий, а в этом случае, отметил эксперт, место на старте может занять каждый, любой желающий может подать заявку на участие.

Наталья Рожкова
(Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»)

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 184 (5471) от 20 октября 2017 года
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