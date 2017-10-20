Какой эта осень стала для АПК области?

В октябре в стране, в регионах и муниципалитетах сельхозтоваропроизводители отмечают свой профессиональный праздник и подводят итоги уборки урожая. Сегодня на такой праздник соберутся труженики села и перерабатывающей промышленности области. Рязанским аграриям есть чем гордиться и к чему стремиться. О достигнутом и планах на будущее мы беседуем с министром сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрием Филипповым.

Р.В.– Дмитрий Игоревич, давайте еще раз поговорим про «Золотую осень». Итоги уже подведены. Отличившиеся награждены. А для чего вообще нужна эта площадка и что она дает простым производителям?

Д.Ф. – По большому счету, «Золотая осень» – это презентационная площадка. Кто-то удивляет, чтобы привлечь внимание и запомниться, кто-то продвигает новинки, будь то техника, молочный продукт или новый вид удобрений, кто-то наработал в своем деле большой опыт и готов им поделиться, кто-то приехал найти клиентов и заключить с ними договоры. В одно время в одном месте собираются близкие по отрасли и по духу специалисты, готовые аккумулировать идеи и решать насущные проблемы. Именно это и дает участие в агрофоруме.

Р.В.– Чем запомнимся посетителям выставки «Золотая осень» мы, рязанцы?

Д.Ф.– Запомнимся своими брендами, конечно. И я сейчас говорю не только и не столько об известной нам самим, а также за пределами области молочной, кондитерской, мясной и хлебобулочной продукции. Я говорю и про разбердеевских овец, и про рыбновского парского карпа. Экспозицию племенных животных, где был представлен жеребец русской верховой из Старожиловского района, посетил министр сельского хозяйства Александр Ткачев. И это хороший знак, потому что проблемы в хозяйстве тянулись с перестроечных времен и сейчас, благодаря поддержке всех уровней власти, начинают решаться. А с заместителем министра сельского хозяйства России Иваном Лебедевым и директором Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Петром Чекмаревым мы говорили об инвестпроектах, которые сегодня активно реализуются в нашей области. Инвестпроекты «Вакинское Агро» и «Рязанские комбикорма» – тоже бренды нашей области, о которых знают за пределами Рязанщины, которыми активно интересовались наши региональные соседи, а также делегации ЮАР, Китая и Индии.

Р.В.– Давайте поподробнее поговорим об инвестиционной привлекательности Рязанской области. Во что сегодня вкладываются инвесторы на нашей земле?

Д.Ф.– Среди завершенных в 2008–2016 годах проектов – строительство и реконструкция девяти животноводческих комплексов на более чем 11 тысяч голов дойного стада, строительство мельничного комплекса, картофелехранилищ, комплекса по глубокой переработке зерна кукурузы, комплекса по выращиванию гусей. Всего было реализовано 23 проекта. Из 14 реализуемых в этом году проектов четыре – это строительство крупных животноводческих комплексов в Рыбновском, Захаровском, Александро-Невском и Касимовском районах. Кроме этого, активно ведется строительство свинокомплекса в ООО «Вердазернопродукт» и ООО «Рязанский бекон» Сараевского района, инвесторы вкладывают средства в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, птицеводство, тепличное овощеводство, хранение зерна, овощей и картофеля. В прошлом году в АПК Рязанской области было вложено инвестиций на сумму 5,7 млрд. руб. Объем инвестиций в сельское хозяйство составил 4,5 миллиарда рублей. В первом полугодии 2017 года в АПК привлекли 1,9 млрд. руб. В будущем мы планируем осуществить еще более 20 инвестпроектов, 9 из них – строительство молочных комплексов в Кораблинском, Ряжском, Рязанском, Пронском, Александро-Невском, Спасском, Касимовском, Пителинском районах.

Р.В.– То есть основной упор делается на молочное животноводство?

Д.Ф.– Конечно. В молочном животноводстве для нас заложен огромный потенциал. По состоянию на 1 октября 2017 года в сельскохозяйственных предприятиях Рязанской области произведено 263,4 тыс. тонн молока, что превышает уровень прошлого года на 5,2%. По итогам года в сельхозпредприятиях впервые в истории регионального АПК ожидается получить более 6000 литров молока от каждой коровы. Самые высокие надои в Пителинском и Касимовском районах, а лидером по валовому производству молока является Рязанский район, где производится более 15% от областного объема. Наибольший рост производства молока в 2017 году достигнут в хозяйствах Захаровского, Пителинского, Ряжского, Пронского, Рыбновского и Старожиловского районов. И эти результаты нужно закрепить, опыт тиражировать, привлекая все новые инвестиции в развитие отрасли. Новые предприятия, как мы все хорошо понимаем, это занятость населения, это хорошие стабильные заработные платы, это привлечение молодежи в АПК и устойчивое развитие сельских территорий.

Р.В.– Но мы с вами сейчас говорим о крупных инвестпроектах. А как же фермерские хозяйства?

Д.Ф.– А фермерские хозяйства, как и раньше, довольно успешно развиваются на территории области. При поддержке государственных программ. За 6 лет гранты на развитие производства получили 110 фермеров – 95 начинающих и 15 семейных животноводческих фермерских хозяйств. Что это дало? Производство продукции в фермерских хозяйствах выросло почти вдвое. В частности, в 2016 году рязанскими фермерами произведено 8504 тонны молока, что больше показателей 2012 года в 4,8 раза. За шесть лет создано более 300 рабочих мест в фермерских хозяйствах. И это происходит именно там, где недостаточно развит крупный агробизнес.

Р.В.– Дмитрий Игоревич, единственная тема, которую мы пока не затронули, – сбор урожая. Тема сложная. Валовой сбор побил все рекорды как в стране, так и в нашем регионе. А переизбыток зерна на внутреннем рынке сказался на его стоимости. Она довольно низкая. Как, на ваш взгляд, из такой ситуации можно выйти?

Д.Ф.– Давайте начнем прежде всего с того, что высокие урожаи позволили нам создать хорошую кормовую базу: фуражное зерно идет на корм птицы, КРС, свиней. В выгоде оказались прежде всего крупные животноводческие хозяйства региона. А также предприятия замкнутого цикла, которые и молоко производят, и корм своим коровам сами заготавливают. Но потеряют те предприятия, которые занимаются только растениеводством. Причем в основном – зерновыми, без диверсификации по культурам, а значит, и по рынкам сбыта. В силу климатических условий само предприятие зачастую не в силах спланировать будущий урожай, и, чтобы таких проблем не было, должно быть четкое регулирование отрасли на уровне федерации, с привязкой к животноводству. Планирование: что и где сеять и в каких объемах, субсидирование тарифов на перевозку зерна по железной дороге, свое-временные интервенции, чтобы стабилизировать цены на зерно, увеличение объемов льготного кредитования. Что необходимо сделать на региональном уровне? Повторюсь: привлекать инвестиции в животноводство – это гарантирует не только рост производства, но и надежный внутренний рынок сбыта для зерна, произведенного в регионе, развивать базы хранения для зерна и перерабатывающую отрасль.

Юрий Григорьев