Инициатива приветствуется

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Доброволец Рязани-2017»

Как сообщается на сайте городской администрации, конкурс учрежден Рязанским городским волонтерским центром «ЦДТ «Феникс» при поддержке управления образования и молодежной политики администрации Рязани.

В конкурсе могут принять участие граждане в возрасте от семи лет, которые имеют личную книжку волонтера и опыт системной добровольческой деятельности, руководители и активисты эффективных добровольческих проектов, участники молодежных объединений, волонтерских отрядов.

Потенциальным участникам необходимо направить анкету и информационную карту реализованного проекта на электронную почту Рязанского городского волонтерского центра: dobro_rzn@mail.ru с пометкой «ДР» до 20 октября.

За дополнительной информацией можно обратиться к руководителю Рязанского городского волонтерского центра Юрию Пинигину – 8-920-959-00-02 – или руководителю пункта добровольчества города Рязани Александру Донскому – 8-920-958-02-89.