Прерванный отдых

«Отпуск для меня был необходим, поскольку в течение года приходилось работать буквально на износ. График был составлен в начале года, я купила билеты, заказала гостиницу и… Возникла необходимость моего присутствия на работе. Руководитель до меня не дозвонился. В том месте, где я отдыхала, связь была плохая. Но после моего возвращения из отпуска руководитель обвинил меня в том, что я преднамеренно отключила телефон. Из-за моего отсутствия у фирмы возникли некоторые проблемы с поставкой товара потребителям. Я возразила ему, но получила серьезное назидание. Как мне к этому относиться? Прав ли был мой руководитель, сделав мне внушение за безответственность?

Анжела, Рязань»

В Государственной инспекции труда по этому поводу нам разъяснили, что претензии работодателя абсолютно неправомерны. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. При этом неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда.