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Выпуск № 184 (5471)
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Главная страница / Рязанские новости / 20 октября 2017 года
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Если лампа содержит ртуть

00:01 / Читатель - газета

«В последнее время много стали говорить о раздельном сборе мусора. Давно уже пора перейти от разговоров к действию.

Часто наблюдаю, что в один контейнер люди вываливают и пищевые продукты, и предметы бытового пользования, например, электрические лампочки. Валим все в одну кучу, не задумываясь о последствиях. И все это происходит не только от безразличия, но и оттого, что люди не знают правил.

Я, например, не знаю, что делать, если вышла из строя содержащая ртуть лампа. Как правильно ее утилизировать? Что делать, если такая лампа разбилась? Да не только я об этом не знаю. Если бы рядом с общим контейнером стояла специализированная емкость с соответствующей информацией, скорее всего я бы ею воспользовалась.

 

Мария Николаевна, г. Рязань»

Уважаемая Мария Николаевна! Существуют правила пользования ртутьсодержащими лампами. После того как они вышли из строя, их нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры, канализацию, закапывать в землю, сжигать загрязненную ртутью тару, самостоятельно обезвреживать ртутные лампы, хранить лампы вблизи нагревательных или отопительных приборов, в местах общего пользования в многоквартирном доме. Нельзя также самостоятельно вскрывать корпуса ртутных ламп с целью извлечения ртути, транспортировать отработанные ртутные лампы на объекты размещения твердых бытовых отходов (полигоны).

Что делать, если разбилась ртутьсодержащая лампа? Специалисты советуют следующее: надо открыть окна, выключить отопление (чтобы снизилась температура) и покинуть помещение на 15 минут. Потом необходимо надеть резиновые перчатки и тщательно собрать осколки в пластиковый пакет. Чтобы удалить все осколки и порошок, протрите территорию влажной одноразовой бумажной салфеткой. Можно для этого использовать липкую ленту или пластилин. После влажной уборки хлорсодержащим средством все собранные материалы, перчатки, салфетки, собранные в пакет, должны быть переданы на утилизацию.

Для очистки помещения нельзя использовать стандартный пылесос.

Если на одежду, постельное белье и т.д. попали осколки лампы, их также необходимо поместить в плотный пластиковый пакет и определить возможность дальнейшего использования после консультации со специалистом.

Как нам сообщили в пресс-центре администрации г. Рязани, в городе создано немало приемных пунктов, куда можно сдать содержащие ртуть лампы. Они размещены практически в каждом районе города: в Соколовке, на улицах Бирюзова, Пушкина, Трудовой и многих других местах. Полную информацию об этом можно посмотреть на сайте администрации г. Рязани.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 184 (5471) от 20 октября 2017 года
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