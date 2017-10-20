Выезды продолжаются

«Летом мобильная клиентская служба Пенсионного фонда выезжала в рязанские села. Это очень удобно. А продолжатся ли выезды этой осенью и зимой?

Климова Г., Рязанский район»

Выезды мобильной клиентской службы ПФР продолжаются. В четвертом квартале этого года в плане 29 выездов. Очередная серия выездов стартовала 2 октября. Таким образом, мобильная клиентская служба Пенсионного фонда РФ в Рязанской области продолжит работу по консультированию граждан и предоставлению им услуг в непосредственной близости от мест проживания и согласно утвержденному графику. В приоритете – малые и удаленные населенные пункты, граждане в преклонном возрасте, маломобильные группы населения.