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Главная страница / Рязанские новости / 20 октября 2017 года
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Телевидение для глубинки

00:01 / Общество
В регионе активно ведется развитие цифрового вещания

Губернатор Николай Любимов посетил филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» – Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр, где ознакомился с работой предприятия, пообщался с его руководством и сотрудниками.

Вместе с губернатором Рязанский ОРТПЦ посетили министр промышленности и экономического развития области Светлана Горячкина, директор филиала ФГУП «ВГТРК ГТРК «Ока» Виктор Дрейлих. Директор филиала РТРС «Рязанский ОРТПЦ» Александр Лучкин продемонстрировал главе региона основное оборудование, благодаря которому осуществляется цифровое и аналоговое эфирное телевизионное и радиовещание на территории всей области, в том числе центр формирования мультиплексов, аппаратную контроля и отдел оперативного управления. По словам Александра Лучкина, в настоящее время предприятие имеет в регионе 33 объекта, на которых размещены антенны телевизионных и радиовещательных передатчиков. 82,9% населения области охвачено аналоговым вещанием (13 программ телевидения), 99,12% жителей доступно телевидение в цифровом формате (10 федеральных каналов первого мультиплекса). В текущем году завершено строительство сети цифрового эфирного телевещания, которое велось в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». Все запланированные 24 объекта запущены в эксплуатацию и транслируют программы первого мультиплекса. Современное оборудование для трансляции второго мультиплекса смонтировано и подготовлено к работе в полном объеме. Планируется, что этот пакет цифрового вещания начнет действовать во всех муниципальных образованиях уже в начале ноября и включит региональный контент, то есть сделает доступными для всех жителей области местные телеканалы.

Как отметил губернатор Николай Любимов, в регионе активно ведется развитие цифрового вещания, что улучшает качество эфира, а также расширяет возможности местных телеканалов. «Важно запустить подготовленное оборудование в работу в самое ближайшее время. Это позволит смотреть людям региональные новости и быть в курсе того, что происходит в области», – сказал Николай Любимов. По словам губернатора, региональная составляющая в телеэфире имеет большое значение, способствует повышению информированности населения о работе органов власти, социально-экономическом развитии региона, рязанцах, которые добиваются серьезных результатов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 184 (5471) от 20 октября 2017 года
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