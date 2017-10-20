Перспективное взаимодействие

На площадке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялась встреча представителей рязанской и японской делегаций

Экспозицию Рязанской области, где представлены достижения региона, ежедневно посещают несколько тысяч участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

В их числе была японская делегация во главе с представителем Японо-российского центра молодежных обменов Тому Асано. Он отметил, что отчасти знаком с рязанским регионом, в частности с именами поэта Сергея Есенина и ученого Ивана Павлова. Заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Павел Симаков подчеркнул, что в регионе уделяется большое внимание реализации проектов в сфере международного молодежного взаимодействия.

В ходе встречи состоялось обсуждение перспектив взаимодействия в сфере культуры, спорта, изучения языков. Кроме того, речь шла о возможностях дальнейшего развития отношений между молодежью Рязанской области и Японии.