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Главная страница / Рязанские новости / 20 октября 2017 года
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Славяне – в гости к нам

00:01 / Общество
Международный туризм и Рязанская область

На международной конференции в Словении министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов провел презентацию туристического потенциала региона.

Международная конференция «Культурные маршруты славянского мира на карте Европы» состоялась в Любляне. Мероприятие организовано Министерством культуры РФ совместно с Форумом славянских культур и Советом Европы с целью создания сети уникальных общеславянских маршрутов, отражающих не только этническую, языковую и культурную близость, но и представляющих общее духовное пространство славянских стран.

В конференции приняли участие представители России, Белоруссии, Македонии, Польши, Сербии, Словакии, Словении, Хорватии и Черногории.

В ходе встречи представители стран-партнеров впервые обсудили создание новых общеславянских культурно-исторических маршрутов с последующей интеграцией в «Культурные маршруты» Совета Европы. Речь шла о разработке таких проектов, как «Царские резиденции России и славянского мира», «Святыни неразделенного христианства», «Маршрут святых Кирилла и Мефодия» и «Услышьте слово». «Культурные маршруты славянского мира являются эффективным инструментом межкультурного диалога, обмена и взаимообогащения, имеют значительный потенциал для сотрудничества на европейском, национальном, региональном и местном уровнях», – сказал министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.

Министр представил рязанский регион как одно из привлекательных для туристов мест посещения в рамках разрабатываемых маршрутов. Виталий Попов рассказал о святителе Феодорите, который благословил на царство Михаила Романова и был его духовным наставником. В настоящее время мощи святителя находятся в Борисо-Глебском соборе города Рязани.

Участникам конференции была представлена информация о древнейшем Свято-Иоанно-Богословском монастыре, где находилась чудотворная икона апостола Иоанна Богослова, написанная в VI столетии в Византии, а также о знаменитых рязанцах, среди которых Сергей Есенин, Иван Павлов, Константин Циолковский, Измаил Срезневский. По словам Виталия Попова, наличие таких уникальных памятников духовно-культурного наследия дает возможность Рязанской области стать значимой частью разрабатываемых маршрутов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 184 (5471) от 20 октября 2017 года
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