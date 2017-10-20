лизинг
13:38 МСК
Пятница
20 / 10 / 2017
Выпуск № 184 (5471)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 20 октября 2017 года
65

Неделя глазами экспертов

00:01 / Общество

10-19-01 Алексей ЛАЩЕНОВ,
начальник Управления налогообложения имущества Федеральной налоговой службы России:

– На минувшей неделе я выступал перед бизнесменами в Рязани, откуда около года назад уехал на работу в Москву, в Федеральную налоговую службу. Региональным управлением ФНС проводится большая деятельность по информированию бизнес-сообщества об основных изменениях законодательства, организуются бесплатные семинары для налогоплательщиков всех категорий. На одном из таких семинаров на минувшей неделе я осветил вопросы, связанные с новыми формами отчетности, обложением движимого имущества организаций.

Некоторые из законодательных новелл, по-моему, интересны самому широкому кругу рязанцев. Так, вопросы налогообложения движимого имущества предприятий и организаций волновали минувшим летом все рязанское бизнес-сообщество. Председатель совета директоров АО «Русская кожа» Игорь Сурин эту проблему поднял даже на совещании в Рязани с участием Президента России Владимира Путина. Речь, по сути, идет о том, что федеральная льгота, связанная с налогообложением движимого имущества предприятий и организаций, по закону с 1 января 2018 года отменяется, а регионы получают право вводить ее по своему усмотрению. Не ухудшит ли отмена федеральной льготы инвестиционный климат? Владимир Путин на совещании в Рязани назвал эту меру дестимулирующей.

На семинаре на минувшей неделе я сообщил рязанским бизнесменам новость: в Правительство России уже поступил законопроект, согласно которому федеральная льгота, связанная с налогообложением движимого имущества предприятий и организаций, продляется до 1 января 2019 года. Кроме того, в своем выступлении я затронул проблемы, касающиеся налогообложения земельных участков, предназначенных для сельхозпроизводства и индивидуального жилищного строительства и не используемых по назначению, применения кадастровой стоимости в качестве налоговой базы, другие.

10-19-00 Владимир ШАШКОВ,
начальник производственного участка АО «Рязанский картофель» Милославского района, заслуженный работник сельского хозяйства РФ:

– Главное событие недели для меня – фактическое завершение уборки картофеля, основной для нашего хозяйства культуры. Ведь площадь под ней 600 гектаров – это второй показатель в Рязанской области, после ООО «Агросоюз Спасск» Спасского района. При этом уборка у нас традиционно проводится с участием минимального количества людей: суперсовременными агрегатами хозяйство обеспечили инвесторы из московской «Торгово-промышленной группы «Кунцево». Значит, наибольшая нагрузка ложится на комбайнеров, которые, кстати сказать, у нас опытные и квалифицированные. Николай Губин, Анатолий Касьянов, Анатолий Логинов, Алексей Фролов с уборкой справились, как обычно, хорошо. В частности, Губин, Логинов и Фролов значатся в числе лучших комбайнеров области в картофелеводстве. Отменно потрудились и водители Николай Рябышкин, Алексей Михеев, другие. Картофель с наших полей они отвозили в райцентр, где те же инвесторы создали АО «Пищевой комбинат «Милославский» с хранилищем на 18 тысяч тонн, с импортной линией по производству картофельных хлопьев. Для нашего хозяйства отправка картофеля на переработку – это гарантированный рынок его сбыта. После переработки продукция из нашего хозяйства реализуется внутри страны, а также идет на экспорт в Аргентину, Чили, Румынию, Бельгию, Польшу и другие государства. К тому же перерабатывающее предприятие с удовольствием берет не только крупные, но и самые мелкие клубни. Это снижает общую себестоимость продукции.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 184 (5471) от 20 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Славяне – в гости к нам

Перспективное взаимодействие

Телевидение для глубинки

Славяне – в гости к нам
Международный туризм и Рязанская область
По материалам официального сайта Правительства области
Какой эта осень стала для АПК области?
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Деньги для региона
Россия преодолела кризис
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Стратегия роста
Рязанцы участвуют в чемпионате по управлению бизнесом
Юрий Евстифеев
Общество
Телевидение для глубинки
В регионе активно ведется развитие цифрового вещания
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Перспективное взаимодействие
На площадке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялась встреча представителей рязанской и японской делегаций
По материалам официального сайта Правительства области
АПК
Какой эта осень стала для АПК области?
Читатель - газета
Инициатива приветствуется
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Доброволец Рязани-2017»
Читатель - газета
Прерванный отдых
Читатель - газета
Если лампа содержит ртуть
Читатель - газета
Выезды продолжаются
Актуально
Владельцам карт «Мир» предложили мили и кешбэк
НСПК разработала новую программу лояльности для держателей национальных карт
Актуально
Администрация президента ищет новые кадры
Первый замглавы АП Сергей Кириенко презентовал проект «Лидеры России» по поиску новых управленцев
Люди дела
Тропы инженера
О рязанце – участнике престижнейших российских проектов
Юрий Евстифеев
Общество
О Есенине – с любовью
Главным событием дней поэта в Москве стало открытие центра, посвященного нашему знаменитому земляку
Общество
«Моя рязанская отчизна…»
Образование и Наука
Учатся жить
Воспитанники рязанского инклюзивного военно-патриотического клуба «Десантное братство» приняли клятву кадета
Вячеслав Астафьев
Спорт
Остается в строю
Ветеран Виктор Петрович Грачев не спешит покидать спорт
Спорт
Как стать Дмитрием Губерниевым
Молодежь осваивает спортивную журналистику
Спорт
Пятилетние выходят на старт
В Михайловском районе физическое воспитание начинается с раннего возраста
Спорт
Так держать!
Футбольный клуб «Рязань» после первого круга занимает третью строчку в турнирной таблице
Спорт
Юные грации
В спорткомплексе «Арена-Атрон» проводятся всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Есенинская осень»
Вячеслав Астафьев
Конкурс
Хороши грибы с картошкой!
Рязанские дети стали победителями Всероссийского конкурса «Юннат-2017»
Татьяна Банникова
Общество
И конкурсы, и сувениры
Необычный праздник приготовили для рязанцев работники Банка России
Культура
Маэстро импровизации
Рязанские музыканты провели джазовый джем сейшн в память об Александре Семячкине
Собственная информация
Ищу маму
Ищу маму
Кинозал
Созвездие созидателей
На первом фестивале неигрового кино и телевидения, прошедшем в Москве, рязанцы стали дипломантами
Вячеслав Астафьев
Люди. Годы. Жизнь
Он назвал сына Январем…
Писатель Иван Макаров был заведующим техникумом в Рязани
На здоровье
«Пламенный мотор» дает сбои
Семь причин обратиться к кардиологу
Людмила Иванова
Проверено на себе
Скачал приложение – занялся бегом
Читальный зал
Мне снятся военные тропы…
Творчество члена Союза писателей России, Почетного гражданина города Рязани Бориса Ивановича Жаворонкова знают читатели не только рязанской земли
Вероника Шелякина
Читальный зал
О Русь, взмахни крылами...
Рязанцы в числе лауреатов Международной премии имени Сергея Есенина
Вероника Шелякина
Читальный зал
Книжная полка
Вероника Шелякина
Встречи с природой
Лес Василия Ивановича
Иван Назаров
Фотовзгляд
Пахнет осенью...
Мир увлечений
Поле эксперимента
На кинофестивале «Бумеранг» юные зрители увидели артхаусное кино
Димитрий Соколов
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы