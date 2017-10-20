Неделя глазами экспертов

Алексей ЛАЩЕНОВ,

начальник Управления налогообложения имущества Федеральной налоговой службы России:

– На минувшей неделе я выступал перед бизнесменами в Рязани, откуда около года назад уехал на работу в Москву, в Федеральную налоговую службу. Региональным управлением ФНС проводится большая деятельность по информированию бизнес-сообщества об основных изменениях законодательства, организуются бесплатные семинары для налогоплательщиков всех категорий. На одном из таких семинаров на минувшей неделе я осветил вопросы, связанные с новыми формами отчетности, обложением движимого имущества организаций.

Некоторые из законодательных новелл, по-моему, интересны самому широкому кругу рязанцев. Так, вопросы налогообложения движимого имущества предприятий и организаций волновали минувшим летом все рязанское бизнес-сообщество. Председатель совета директоров АО «Русская кожа» Игорь Сурин эту проблему поднял даже на совещании в Рязани с участием Президента России Владимира Путина. Речь, по сути, идет о том, что федеральная льгота, связанная с налогообложением движимого имущества предприятий и организаций, по закону с 1 января 2018 года отменяется, а регионы получают право вводить ее по своему усмотрению. Не ухудшит ли отмена федеральной льготы инвестиционный климат? Владимир Путин на совещании в Рязани назвал эту меру дестимулирующей.

На семинаре на минувшей неделе я сообщил рязанским бизнесменам новость: в Правительство России уже поступил законопроект, согласно которому федеральная льгота, связанная с налогообложением движимого имущества предприятий и организаций, продляется до 1 января 2019 года. Кроме того, в своем выступлении я затронул проблемы, касающиеся налогообложения земельных участков, предназначенных для сельхозпроизводства и индивидуального жилищного строительства и не используемых по назначению, применения кадастровой стоимости в качестве налоговой базы, другие.

Владимир ШАШКОВ,

начальник производственного участка АО «Рязанский картофель» Милославского района, заслуженный работник сельского хозяйства РФ:

– Главное событие недели для меня – фактическое завершение уборки картофеля, основной для нашего хозяйства культуры. Ведь площадь под ней 600 гектаров – это второй показатель в Рязанской области, после ООО «Агросоюз Спасск» Спасского района. При этом уборка у нас традиционно проводится с участием минимального количества людей: суперсовременными агрегатами хозяйство обеспечили инвесторы из московской «Торгово-промышленной группы «Кунцево». Значит, наибольшая нагрузка ложится на комбайнеров, которые, кстати сказать, у нас опытные и квалифицированные. Николай Губин, Анатолий Касьянов, Анатолий Логинов, Алексей Фролов с уборкой справились, как обычно, хорошо. В частности, Губин, Логинов и Фролов значатся в числе лучших комбайнеров области в картофелеводстве. Отменно потрудились и водители Николай Рябышкин, Алексей Михеев, другие. Картофель с наших полей они отвозили в райцентр, где те же инвесторы создали АО «Пищевой комбинат «Милославский» с хранилищем на 18 тысяч тонн, с импортной линией по производству картофельных хлопьев. Для нашего хозяйства отправка картофеля на переработку – это гарантированный рынок его сбыта. После переработки продукция из нашего хозяйства реализуется внутри страны, а также идет на экспорт в Аргентину, Чили, Румынию, Бельгию, Польшу и другие государства. К тому же перерабатывающее предприятие с удовольствием берет не только крупные, но и самые мелкие клубни. Это снижает общую себестоимость продукции.