Дважды лучшие

Рязанская область – лидер по реализации Майских указов Президента в экономике и социальной сфере

Компания «Медиалогия» обнародовала сентябрьский рейтинг регионов России по выполнению и реализации пакета указов, подписанных Президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года. По результатам исследования, Рязанская область возглавила десятку лучших регионов по реализации Майских указов как в экономике, так и в социальной сфере.

В тройке лидеров ТОП-10 по реализации Майских указов в экономике вместе с рязанским регионом – Калужская область и Приморский край (эти субъекты заняли в рейтинге соответственно второе и третье места); в социальной сфере – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Саратовская область.

Комментируя выполнение Майских указов, губернатор Рязанской области Николай Любимов отмечает, что сегодня регион активно занимается цифровизацией экономики, привлекает инвестиции, создает высокотехнологичные рабочие места. Важнейшими направлениями развития региона губернатор называет укрепление экономики, активную работу с инвесторами, открытие новых производств и модернизацию действующих предприятий. Напомним, только за последнее время регион подписал целый пакет инвестиционных соглашений, в том числе в сфере сельского хозяйства. В Рязанской области создаются территории опережающего экономического развития (первая – в поселке Лесном Шиловского района), развиваются уже действующие производственные площадки.

Что касается социальной сферы, то здесь Николай Любимов ставит задачу, чтобы Рязанская область вошла в число регионов с высоким качеством жизни.

– Мы будем активно заниматься социальной инфраструктурой, реконструировать дороги, благоустраивать города и сельские населенные пункты и, таким образом, формировать комфортную для людей среду, – говорит губернатор.

Работа именно в этом направлении сейчас активно ведется: в регионе проводится масштабный ремонт дорожной сети, строятся новые школы, реализуются проекты по благоустройству, в том числе дворовых территорий.

Николай Любимов подчеркивает, что работа по исполнению Майских указов Президента РФ В.В. Путина будет активно продолжаться, так как в них содержатся главные задачи по повышению уровня жизни людей.