Деньги для региона

Россия преодолела кризис

Депутаты Госдумы РФ одобрили реструктуризацию государственного долга Рязанской области и выделение средств на продолжение строительства БСМП.

Соответствующие решения нижней палаты парламента прокомментировал депутат от Рязанской области, председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров. По его словам, одобрены поправки в бюджет 2017 года, внесенные Правительством РФ. По отзывам парламентария, в ходе обсуждения речь шла также о корректировке межбюджетных отношений. Рязанская область уже получила поддержку по некоторым направлениям. Принято решение о реструктуризации госдолга региона и о выделении средств для продолжения строительства БСМП. С просьбой о федеральном финансировании обращался губернатор Николай Любимов, предложение было одобрено Президентом РФ В.В. Путиным.

Председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров отметил, что внесенные в бюджет поправки связаны с дополнительными поступлениями и перераспределением средств. Предполагается, что они будут направлены на развитие сельского хозяйства и промышленности, в том числе на погашение кредитов ОПК. Уточнены также макроэкономические показатели: по прогнозам, рост ВВП составит более 2%. Андрей Макаров отметил, что даже при существующих рисках итоги 2017 года вполне позитивные: «Страна преодолела кризис. И создана очень хорошая база для того, чтобы сделать серьезный рывок уже в следующей трехлетке».

Председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ обратил внимание на необходимость контроля за выполнением Майских указов Президента РФ. «Выполнение указов должно осуществляться не за счет граждан – это функции государства, и это надо проконтролировать. Цель указов – достичь определенного уровня и поддерживать его», – сказал Андрей Макаров.