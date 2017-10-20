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Выпуск № 184 (5471)
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Главная страница / Рязанские новости / 20 октября 2017 года
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Стратегия роста

00:01 / Общество
Рязанцы участвуют в чемпионате по управлению бизнесом
Стратегия роста

Заместитель председателя правительства области Олег Булеков приветствовал участников регионального этапа международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge.

Региональный этап продлится два дня. Он носит и другое название: «Кубок стратегии и управления бизнесом». Вчера с утра 120 игроков, большая часть из которых – действующие предприниматели и студенты экономических направлений, разделились на 26 команд и начали раунд в одинаковых стартовых условиях. Каждая команда получила отчет о деятельности некоей абстрактной компании за последние 5 кварталов работы. Основная задача участников: по итогам 5 этапов принятия управленческих решений иметь самый высокий показатель инвестиционной привлекательности этой компании. Во время состязаний их участники пройдут онлайн-образовательную программу по управлению бизнесом. В ее основе, как сказали организаторы, комплексный компьютерный бизнес-стимулятор, представляющий собой учебную модель деятельности коммерческой компании производственной сферы, выходящей на мировой рынок.

– Это хорошая интерактивная площадка, которая позволит некоторым предпринимателям не только найти, но и раскрыть свои таланты, – сказал Олег Булеков. – Известна поговорка: «Тяжело в ученье, легко в бою». Площадка поможет вам стать эффективными, социально ориентированными бизнесменами. В состязаниях командный дух, командный подход позволяет достичь побед. Рязанской области, поверьте, очень нужны талантливые, креативные, трудолюбивые молодые предприниматели, работа которых будет способствовать росту экономики региона.

Олег Булеков добавил, что развитие экономики, в том числе малого и среднего бизнеса, – одна из приоритетных задач, поставленных губернатором Николаем Любимовым в рамках исполнения Майских указов Президента РФ В.В. Путина. Иван Золотарев, генеральный директор ООО «Сапожковские минеральные воды», принимает участие в состязаниях в составе команды «Бодрыня». По его словам, такой Кубок – это отличная учеба, дающая возможность получить новые навыки ведения собственного дела, управления реальными процессами.

Организаторами Кубка стратегии и управления бизнесом являются РАНХиГС и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» при поддержке правительства Рязанской области. После двух дней проведения Кубка будут определены сильнейшие управленческие команды. Они примут участие в национальном этапе международного чемпионата.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 184 (5471) от 20 октября 2017 года
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