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В Рязани обсудили деятельность деструктивных религиозных течений восточного направления и методы противодействия им

09:00 / Общество
В Рязани обсудили деятельность деструктивных религиозных течений восточного направления и методы противодействия им

19 октября в Доме общественных организаций состоялся круглый стол на тему «Деструктивные религиозные течения восточного направления. Современное состояние и методы противодействия», организованный министерством по делам территорий и информационной политики Рязанской области. Участники круглого стола представили доклады, посвященные деятельности деструктивных религиозных течений в стране и в регионе и методы борьбы с ними. Речь на встрече, в частности, шла о деструктивных группах в современном исламе.

В работе приняли участие заведующий кафедрой сектоведения Свято-Тихоновского гуманитарного университета, профессор Александр Дворкин, председатель миссионерского отдела Рязанской Епархии, протоиерей Арсений Вилков, представители региональных министерств, администрации Рязани, регионального УМВД, Рязанской и областной Епархий, духовного управления мусульман, общественных организаций и вузов.

По итогам круглого стола был принят ряд решений по координации усилий в противодействии распространению деструктивного учения на территории Рязанской области среди учащихся и молодежи.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 октября 2017 года
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