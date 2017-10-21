ФК «Рязань» отправился в Саратов

Футболисты «Рязани» сегодня ночью выехали в Саратов, где 21 октября, в субботу, в рамках 14 тура ФОНБЕТ Первенства ПФЛ сыграют с местным «Соколом». Этим матчем наша команда отроет второй круг розыгрыша. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

В турнирной таблице наш соперник идет на 9 строчке. В 13 сыгранных матчах саратовские футболисты набрали 19 очков (5 побед, 4 ничьи, 4 поражения). ФК «Рязань» замыкает тройку лидеров – 13 игр, 23 очка (7 побед, 2 ничьи, 4 поражения).

В матче первого круга, который прошел в Рязани 27 июля, наша команда одержала победу над «Соколом» со счетом 2:1. В составе рязанцев дублем отметился Владислав Мещеряков.

На матч «Сокол» – ФК «Рязань» назначена судейская бригада в составе Егора Егорова (Нижний Новгород), Дмитрия Даниленко (Волгоград), Андрея Кривозубова (Самара). Инспектор – Сергей Григорьевич Пантелеев (Тула).

Встреча «Сокол» – ФК «Рязань» пройдет на стадионе «Локомотив» (г. Саратов, ул. Аткарская, 29).

Матч начнется в 15:00 часов по местному времени.