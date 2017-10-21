лизинг
03:16 МСК
Суббота
21 / 10 / 2017
Выпуск № 184 (5471)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
173

В Рязанской области создадут ресурсный центр поддержки слепоглухих

09:11 / Общество
Тему обсудили в Рязани на заседании круглого стола по итогам первого Всемирного Конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья

Первый Всемирный Конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья проходил в Екатеринбурге. В нем принимали участие представители Рязанской области – члены Общества инвалидов и детской общественной организации «РОСТОК».

В заседании, которое провел и. о. министра социальной защиты населения области Денис Боков, участвовали члены делегации региона, представители ряда министерств, общественных и автономных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги инвалидам.

Участники отмечали, что в регионе проводится активная деятельность по созданию безбарьерной среды для маломобильных граждан. Эта работа будет продолжаться при совместном участии органов власти, общественных и некоммерческих организаций.

Участники круглого стола одобрили инициативу создания в регионе ресурсного центра поддержки слепоглухих. Работа будет проводиться во взаимодействии с фондом Со-единение.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани обсудили деятельность деструктивных религиозных течений восточного направления и методы противодействия им

Стратегия роста

Деньги для региона

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:03
В Рязани назначена дата публичных слушаний по изменениям в генплан
16:59
В Рязани назвали самого лучшего молодого педагога
16:59
Рязанцам напоминают: в воскресенье Международный день тёщи
16:58
Депутаты гордумы согласовали кандидатуру на должность заместителя главы администрации Рязани
16:57
Дирекции благоустройства города в этом году выделили 30 миллионов рублей на приобретение спецтехники
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы