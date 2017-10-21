В Рязанской области создадут ресурсный центр поддержки слепоглухих

Тему обсудили в Рязани на заседании круглого стола по итогам первого Всемирного Конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья

Первый Всемирный Конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья проходил в Екатеринбурге. В нем принимали участие представители Рязанской области – члены Общества инвалидов и детской общественной организации «РОСТОК».

В заседании, которое провел и. о. министра социальной защиты населения области Денис Боков, участвовали члены делегации региона, представители ряда министерств, общественных и автономных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги инвалидам.

Участники отмечали, что в регионе проводится активная деятельность по созданию безбарьерной среды для маломобильных граждан. Эта работа будет продолжаться при совместном участии органов власти, общественных и некоммерческих организаций.

Участники круглого стола одобрили инициативу создания в регионе ресурсного центра поддержки слепоглухих. Работа будет проводиться во взаимодействии с фондом Со-единение.

Источник: сайт правительства Рязанской области