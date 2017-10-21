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327 дворовых территорий запланировано благоустроить до конца года в Рязанской области

09:20 / Актуально
Работы ведутся в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

Как информирует сайт правительства области со ссылкой на региональное министерство ТЭК и ЖКХ, кроме того, в рамках проекта до конца года планируется благоустроить и 21 общественную территорию. Общий объем финансирования составляет: за счет средств федерального бюджета – 203,9 млн. рублей, областного – 57,5 млн. рублей. К настоящему времени в 12 из 20 муниципальных образованиях работы завершены полностью. Работы проводятся в тесном взаимодействии с жителями муниципальных образований, с учетом их мнения и инициатив. В реализации проектов благоустройства люди принимают самое активное участие.

А вчера, 19 октября, в г. Кораблино состоялся «Праздник дворов» в домах №№16 и 18 по ул. Садовой, где было проведено благоустройство территорий. С инициативой выступили местные жители, которые приняли активное участие в работах. Сейчас два двора заасфальтированы, установлены скамейки, штакетник, урны, посажены цветы и деревья.

Всего в г. Кораблино по муниципальной подпрограмме «Формирование современной городской среды» в 2017 году благоустроенно 9 дворовых территорий многоквартирных домов. Общая стоимость работ составила 3557445 рублей. Благоустроена также общественная территория – парк в центре г. Кораблино. Там установлены скамейки и урны, декоративные парковые фонари возле фонтана, организована спортивная площадка с резиновым покрытием площадью 346 кв. м и уличными тренажерами (один из которых предназначен для людей с ограниченными физическими возможностями). Также в парке были установлены три видеокамеры. Общая стоимость работ составила 2680408 рублей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 октября 2017 года
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