В Рязани открылась фотовыставка Геннадия Шлоева

В Рязанском музее истории молодежного движения открылась фотовыставка Геннадия Михайловича Шлоева. 19 октября ему исполнилось бы 70 лет. В экспозиции представлены пейзажи, портреты, жанровая фотография и работы из самой известной серии фотохудожника «Солотчинский детский дом», где Геннадий Шлоев работал непродолжительное время психологом.

Шлоев был одним из создателей рязанского городского фотоклуба «Ока», любил фотографический эксперимент – как при создании образа, так и при печати снимков. Так в кругах рязанских фотографов появилось определение «Пространство Шлоева». Такое же название получила нынешняя выставка. Кстати, практически все работы, представленные в экспозиции, отпечатаны в лаборатории самим автором.

Коллеги пообещали выпустить фотоальбом Геннадия Шлоева. Многие из современных фотохудожников Рязани считают его своим учителем. Судьба отпустила ему всего 54 года.

Подробности – в видеосюжете «РВ ТВ»