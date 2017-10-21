Во время пожара в Рязанской области пострадал человек

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 01.35 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в микрорайоне Авиагородок в городе Сасово. В двухэтажном жилом доме горела трёхкомнатная квартира. Пострадал человек. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 6 сотрудников Государственной противопожарной службы.