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Дети из 42 регионов России проходят реабилитацию в рязанском санатории

11:24 / Здоровье

На реабилитации в детском санатории в Кирицах находятся пациенты из 42 регионов России, пишет портал УЗРФ по ссылкой на ГТРК «Ока». Ребята, находящиеся здесь, перенесли внелегочную форму туберкулеза.

В учреждении появилось новое лечебное и диагностическое оборудование. Тренажерный аппарат в кабинете механотерапии разрабатывает голеностопный сустав, постепенно увеличивая амплитуду движения. В физиокабинете санатория находится интеллектуальный аппарат, способный выполнять сразу 200 функций. Система сама подбирает оптимальную программу лечения и реабилитации.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 октября 2017 года
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