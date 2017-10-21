В БК «Рязань» пришли защитник и центровой

Клуб заключил контракты с 21-летним Никитой Шанталеем и 25-летним Денисом Орленко

Как сообщает пресс-служба рязанского клуба, Шанталей уже принял участия в матчах «зубров» в Новосибирске и Сургуте.

Шанталей родился 31 марта 1996 года. Карьеру начинал в структуре столичного «Динамо», откуда перебрался в Химки, выступая за вторую команду и «Химки-Подмосковье». Привлекался в юниорскую сборную России. Сезон-2016/17 Никита провел в чеховской «Руна-Баскет».

Орленко родился 12 июня 1993 года. Практически всю карьеру провел в структуре БК «Химки», выступая за команды ДЮБЛ, «Химки-2», «Химки-молодежные», БК «Видное», «Химки-Подмосковье». Привлекался в юниорские сборные России. В сезоне-2016/17 выступал за столичный «МБА».