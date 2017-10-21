лизинг
03:16 МСК
Суббота
21 / 10 / 2017
Выпуск № 184 (5471)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
105

В БК «Рязань» пришли защитник и центровой

11:35 / Спорт
Клуб заключил контракты с 21-летним Никитой Шанталеем и 25-летним Денисом Орленко

Как сообщает пресс-служба рязанского клуба, Шанталей уже принял участия в матчах «зубров» в Новосибирске и Сургуте.

Шанталей родился 31 марта 1996 года. Карьеру начинал в структуре столичного «Динамо», откуда перебрался в Химки, выступая за вторую команду и «Химки-Подмосковье». Привлекался в юниорскую сборную России. Сезон-2016/17 Никита провел в чеховской «Руна-Баскет».

Орленко родился 12 июня 1993 года. Практически всю карьеру провел в структуре БК «Химки», выступая за команды ДЮБЛ, «Химки-2», «Химки-молодежные», БК «Видное», «Химки-Подмосковье». Привлекался в юниорские сборные России. В сезоне-2016/17 выступал за столичный «МБА».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

ФК «Рязань» отправился в Саратов

Юные грации

Пятилетние выходят на старт

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:03
В Рязани назначена дата публичных слушаний по изменениям в генплан
16:59
В Рязани назвали самого лучшего молодого педагога
16:59
Рязанцам напоминают: в воскресенье Международный день тёщи
16:58
Депутаты гордумы согласовали кандидатуру на должность заместителя главы администрации Рязани
16:57
Дирекции благоустройства города в этом году выделили 30 миллионов рублей на приобретение спецтехники
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы