Молодежный состав «Рязани-ВДВ» сыграет с КПРФ-«Русичи» из Орла

Как сообщает пресс-служба рязанского клуба, в эту субботу на стадионе «Спартак» молодежный состав «Рязани-ВДВ» в заключительном матче Первенства России сыграет с КПРФ-«Русичи» из Орла. Начало матча в 15.00.

Игра первого круга между соперниками в Орле завершилась вничью - 0:0.

Как рассказал главный тренер нашей команды Владимир Спиридонов, рязанки не очень удачно провели последние матчи первенства, но в заключительном матче соберутся с силами.

В настоящее время в рейтинге команд занимает верхнюю строчку «Академия футбола», набравшая 18 очков. На втором месте «Дончанка-д», у которой также 18 очков. Столько же очков набрала «Кубаночка-д», расположившаяся на третьей рейтинговой строчке. Дубль «Рязани-ВДВ» находится на четвертой позиции. Нашим футболисткам удалось набрать 13 очков.