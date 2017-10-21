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Рязанки в составе юниорской сборной России досрочно вышли в элитный раунд женского чемпионата Европы U-17

11:39 / Спорт

Юниорская сборная России, в составе которой рязанки Анастасия Фетисова и Елизавета Лазарева, досрочно вышла в элитный раунд женского чемпионата Европы U-17.

Матчи 1 отборочного раунда чемпионата Европы проходят в эти дни в шведском Гетеборге. Россиянки попали в отборочную группу с хозяйками, а так же командами Хорватии и Израиля.

В первом матче наша команда со счетом 2:0 переиграла хорваток. Анастасия Фетисова провела полный матч, Елизавета Лазарева вышла на замену на 71-й минуте при счете 1:0.

Следующим соперником стал Израиль. И вновь победили россиянки – 1:0. Фетисова опять отыграла «от звонка до звонка», Лазарева снова вышла в стартовом составе и была заменена на 73-й минуте при счете 0:0.

Последний успех досрочно вывел сборную России в элитный раунд соревнований. Туда выходят обладатели первых двух мест каждой из 11 групп, лучшая команда из числа финишировавших третьими, а также Германия, освобожденная от 1 отборочного этапа согласно рейтингу УЕФА. Мини-турниры элитного раунда запланированы на весну следующего года.

Таким образом, заключительный матч соревнований в Швеции против хозяек превратился для россиянок в товарищеский. Главный тренер сборной Валентин Гавва отметил, что цель его подопечных – первое место.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 октября 2017 года
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