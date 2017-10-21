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В гаражном кооперативе в Рязани произошел пожар

12:32 / Происшествия

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 09.55 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в автомобильном кооперативе на окружной дороге в Рязани. Горел кирпичный гараж, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб в настоящее время устанавливаются. На пожар выезжали 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника Государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 октября 2017 года
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