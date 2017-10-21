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50 ДТП произошло за сутки на дорогах Рязанской области

12:32 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе в 6 дорожно-транспортных происшествиях 6 человек получили травмы. Еще в 44 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 4909 нарушений правил дорожного движения, задержали 7 водителей в состоянии опьянения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 октября 2017 года
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