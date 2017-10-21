50 ДТП произошло за сутки на дорогах Рязанской области

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе в 6 дорожно-транспортных происшествиях 6 человек получили травмы. Еще в 44 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 4909 нарушений правил дорожного движения, задержали 7 водителей в состоянии опьянения.