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В Рязани маршрутка сбила пешехода

12:39 / Происшествия

ДТП произошло вчера в 19.40 в Рязани на ул.Интернациональной напротив дома 1, сообщает сайт УМВД России по области. Здесь маршрутка сбила 46-летнего рязанца, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате происшествия пешеход получил многочисленные травмы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 октября 2017 года
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