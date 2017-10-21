ДТП произошло вчера в 19.40 в Рязани на ул.Интернациональной напротив дома 1, сообщает сайт УМВД России по области. Здесь маршрутка сбила 46-летнего рязанца, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате происшествия пешеход получил многочисленные травмы.
В Рязани маршрутка сбила пешехода
12:39 20.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 октября 2017 года
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