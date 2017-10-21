В Рязани маршрутка сбила пешехода

ДТП произошло вчера в 19.40 в Рязани на ул.Интернациональной напротив дома 1, сообщает сайт УМВД России по области. Здесь маршрутка сбила 46-летнего рязанца, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате происшествия пешеход получил многочисленные травмы.