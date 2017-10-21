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В Рязани открыли Доску почета работников агропромышленного комплекса

14:50 / Общество
Автор фото: Светлана Максимова | В Рязани открыли Доску почета работников агропромышленного комплекса
Фото: Светлана Максимова.

Доска почета размещена в здании министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. Ее открытие приурочено к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В честь праздника министр Дмитрий Филиппов вручил рязанским аграриям награды Минсельхоза России и свидетельства о занесении на Доску почета.

– Сегодня мы подводим промежуточные итоги года и чествуем лучших из лучших. Год выдался богатым на достижения. Увеличены посевные площади. Собран рекордный урожай. Положительную динамику в этом году показало животноводство. За всем этим – люди и коллективы, высококлассные специалисты, вкладывающие свой труд и старания в одно общее дело – развитие агропромышленного комплекса Рязанской области, – отметил Дмитрий Филиппов.

Свидетельства о занесении на Доску почета были вручены руководителям 15 предприятий и трудовых коллективов агропромышленного комплекса региона, а также 75 работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – руководителям, специалистам и работникам самых успешных по итогам 2017 года предприятий.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 октября 2017 года
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