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В Рязанском и Сапожковском районах будут построено 23 промышленных птичника, комбикормовый завод и 2 яйцесклада

14:56 / Экономика
Соглашение об экономическом сотрудничестве между правительством Рязанской области и акционерным обществом «Окская птицефабрика» сегодня подписали губернатор Николай Любимов и генеральный директор предприятия Олег Лякин
В Рязанском и Сапожковском районах будут построено 23 промышленных птичника, комбикормовый завод и 2 яйцесклада

В соответствии с соглашением АО «Окская птицефабрика» обязуется осуществить разработку и реализацию инвестиционного проекта по строительству до 2025 года 6 промышленных птичников для содержания кур-несушек на 256 000 голов каждый, 2 птичников для содержания молодняка по 134 000 голов каждый и здания яйцесклада в Рязанском районе. В Сапожковском районе должны появиться 9 промышленных птичников по 278 000 голов каждый для кур-несушек и 6 птичников для молодняка, а также здания комбикормового завода и яйцесклада.

– Очень важно, что со стартом проекта будут созданы новые рабочие места, в том числе такие, где свои силы и знания сможет применить молодежь. Создание рабочих мест – это задача, обозначенная в Майских указах Президента Владимира Путина, их исполнению мы уделяем самое пристальное внимание. Со своей стороны мы обеспечим предприятию режим наибольшего благоприятствования, будем взаимодействовать в сфере природоохранных мероприятий. Ждем от птицефабрики максимальной активности, в перспективе возможно расширение нашего сотрудничества, – сказал Николай Любимов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 октября 2017 года
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