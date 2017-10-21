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В Рязанской области ликвидировали условный пожар

15:36 / Общество
Масштабные учения прошли в рабочем поселке Кадом

По сценарию учений, из-за неконтролируемого пала сухой травы загорелась лесная подстилка. Огонь начал подступать к населенному пункту. Для ликвидации возгорания необходимо было скоординировать работу различных ведомств сразу из нескольких регионов. Огнеборцы Кадомского, Пителинского, Ермишинского, Сасовского, Касимовского, Шацкого районов действовали слаженно и не допустили перехода условного возгорания на жилые дома.

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в учениях было задействовано 60 человек и 22 единицы техники.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 октября 2017 года
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