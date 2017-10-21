Согласно оперативной информации УМВД России по области, вчера в Шацком районе на 351-м километре дороги Москва-Челябинск мужчина, управляя автомобилем «Лада Калина», сбил пенсионерку. Известно, что женщина переходила дорогу не по пешеходному переходу. Женщина получила травмы.
В Рязанской области сбили женщину
15:37 20.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 октября 2017 года
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