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В Рязанской области сбили женщину

15:37 / Происшествия

Согласно оперативной информации УМВД России по области, вчера в Шацком районе на 351-м километре дороги Москва-Челябинск мужчина, управляя автомобилем «Лада Калина», сбил пенсионерку. Известно, что женщина переходила дорогу не по пешеходному переходу. Женщина получила травмы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 октября 2017 года
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