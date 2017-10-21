Гран-при всероссийской молодежной выставки-конкурса «Я хочу сказать об этом» получила рязанка

В выставочном зале «Артрум» (ул. Стройкова, 90) подвели итоги Всероссийской молодежной выставки-конкурса «Я хочу сказать об этом...». Ее устроители – министерство культуры и туризма области, художественное училище имени Г.К. Вагнера. В экспозиции представлено около 180 работ молодых художников в возрасте от 14 до 35 лет из различных регионов России.

В конкурсной программе семь номинаций: «станковая живопись», «декоративная живопись», «графика», «фотография», «дизайн», «плакат», «креативные разработки туристского бренда, фирменного стиля и сувенирной продукции».

Выставку посетил губернатор области Николай Любимов. «Уверен, что выставка станет хорошей ступенью для дальнейшего творческого развития молодых художников. У кого-то свой авторский стиль уже сформировался, кто-то находится пока в поиске собственной манеры письма, – говорит Николай Любимов. – Хотелось бы пожелать ребятам сохранять в жизни и творчестве позитивный настрой и стать настоящими мастерами своего дела, чтобы художественные произведения зрители узнавали по стилю даже без авторской подписи».

Губернатор Николай Любимов вручил Гран-при выставки-конкурса выпускнице Рязанского художественного училища, лауреату всероссийского молодежного конкурса «Молодые дарования России – 2017» 19-летней Татьяне Дорофеевой за триптих «Петр и Феврония».

Выставка будет работать до 12 ноября.