Рязанцам сообщают: известны даты выходных и праздничных дней 2018 года

Как сообщает ТАСС, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе выходных дней в 2018 году. Документ опубликован на сайте правительства. Согласно ему выходные переносятся с субботы 6 января на пятницу 9 марта; с воскресенья 7 января на среду 2 мая; с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля; с субботы 9 июня на понедельник 11 июня; с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.

Таким образом, самый длинный отдых (10 дней) придется на новогодние и рождественские праздники: с 30 декабря этого по 8 января следующего года. С 23 по 25 февраля будет праздноваться День защитника Отечества, с 8 по 11 марта - Международный женский день. На праздник Весны и Труда придется четыре дня выходных с 29 апреля по 2 мая. Отдельно отмечается 9 мая - День Победы. Летом россияне уйдут на трехдневный отдых с 10 по 12 июня на празднование Дня России, такие же по длительности выходные ждут их с 3 по 5 ноября, когда отмечается День народного единства.