В Рязанской области в этом году собран рекордный урожай зерна в 2 миллиона 130 тысяч тонн

Итоги сельскохозяйственного года аграрии региона подвели в Рязанском агротехнологическом университете имени А.П. Костычева. Здесь состоялось торжественное собрание, на котором работники полей и ферм получили награды за труд.

Главное достижение – рекордный за всю новейшую историю урожай зерновых – 2 миллиона 130 тысяч тонн. Таких высоких результатов рязанские аграрии добивались лишь дважды – в 1973 и в 1987 годах, но тогда это было на вдвое больших площадях и с меньшей почти в 2 раза урожайностью. В этом году планируется получить около 130 тысяч тонн масличных культур. На хорошем уровне ожидается валовой сбор картофеля и овощей.

Животноводы области произвели 265 400 тонн молока, что на 5,2 процента больше, чем в прошлом году. Мяса получено 38 600 тонн, что почти на 2,5 процента превышает результат прошлого года.

Практика показывает, что рязанские продукты успешно конкурируют с аналогами, произведенными в других регионах страны и за рубежом. В этом году рязанские переработчики планируют реализовать продукцию на сумму больше чем 43 миллиарда рублей.

Такие показатели работников АПК были бы невозможны без системной государственной поддержки. В этом году на развитие агропромышленного комплекса области направлено 2 миллиарда 700 миллионов рублей. В следующем году финансовая поддержка аграриев будет не меньшей. В целом по стране в 2018 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина на поддержку агропромышленного комплекса будет выделено 20 миллиардов рублей дополнительно к заложенным в бюджете 222 миллиардам рублей. Эти деньги будут направлены на субсидирование кредитных ставок и тарифов на перевозку зерна по железной дороге, что позволит избежать падения цен на зерно.

– Правительство области собирается и впредь уделять агропромышленному комплексу серьезное внимание, сказал, обращаясь к аграриям, губернатор Николай Любимов. – Профильные ведомства оказывают максимально возможную поддержку предприятиям отрасли в освоении и внедрении новых технологий, поиске рынков сбыта, создании инфраструктуры на селе, формировании молодого кадрового резерва АПК.

Лучшим труженикам агропромышленного комплекса, показавшим по итогам года наивысшие результаты в труде, губернатор вручил награды.