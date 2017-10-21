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Известная писательница Елена Чудинова встретилась с рязанскими школьниками

16:22 / Культура
Автор фото: Вероника Шелякина | Известная писательница Елена Чудинова встретилась с рязанскими школьниками
Фото: Вероника Шелякина.

В областной детской библиотеке состоялась творческая встреча писательницы Елены Чудиновой с семиклассниками из гимназии №2. Ребята побеседовали с ней о сборнике «Лыбедь», который был издан в 2016 году. Книга объединяет повесть-сказку и рассказы о детстве и отрочестве легендарных правителей Киевской Руси.

Елена Петровна известна, в первую очередь, как автор художественных произведений, посвященных истории России, истории и современности Европы, как колумнист журнала «Эксперт» и ведущая авторской программы на радио «Радонеж». Много сил писательница отдала детской литературе. Написала «Историю Англии для детей», повесть «Робин Гуд», исторический роман для юношества «Неферт», повесть «Гардарика».

После встречи со школьниками Елена Чудинова побеседовала с рязанскими журналистами и рассказала о своем детстве, семье, литературных предпочтениях, поделилась мнением о современной детской и юношеской литературе, взглядом на исторические события и нынешнее европейское государство.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 октября 2017 года
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