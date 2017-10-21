Губернатор Рязанской области Николай Любимов помог Михайловскому техникуму имени Анатолия Мерзлова в приобретении нового оборудования

Жители Михайловского района позвонили на «прямую линию» губернатора и попросили Николая Любимова помочь михайловскому техникуму обновить учебно-материальную базу. Губернатор обратился с просьбой о помощи к бизнес-сообществу региона и тут же получил отклик. С приобретением сельскохозяйственной техники обещал помочь директор ООО «Старожиловоагроснаб» Адсалам Угурчиев.

Сегодня на торжественном собрании, посвященном подведению итогов сельскохозяйственного года, губернатор Николай Любимов вручил директору техникума Сергею Грибову сертификат на приобретение нового комбайна и выразил надежду, что ребята, которые будут на нем обучаться, останутся работать на селе в Рязанской области.

– Это очень важно и ценно, что в рязанском крае много неравнодушных людей, тех, кто болеет за общее дело, за процветание и благополучие родного региона, – сказал Николай Любимов. – Я хочу поблагодарить директора ООО «Старожиловоагроснаб» Адсалама Юсуповича Угурчиева за эту помощь и за его активную гражданскую позицию.