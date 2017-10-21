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В Рязанской области осудят директора одной из коммерческих организаций

16:53 / Общество
Ему инкриминируют невыплату зарплаты сотрудникам

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, завершено расследование уголовного дела в отношении директора одной из рязанских коммерческих фирм. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По версии следствия, директор коммерческой организации не выплатил заработную плату сотрудникам организации с июля 2015 года по январь 2016 года. Общая сумма задолженности превысила 200 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором Железнодорожного района Рязани обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 октября 2017 года
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