В Рязанской области осудят директора одной из коммерческих организаций

Ему инкриминируют невыплату зарплаты сотрудникам

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, завершено расследование уголовного дела в отношении директора одной из рязанских коммерческих фирм. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По версии следствия, директор коммерческой организации не выплатил заработную плату сотрудникам организации с июля 2015 года по январь 2016 года. Общая сумма задолженности превысила 200 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором Железнодорожного района Рязани обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.