В Ряжске Рязанской области продавец одного из магазинов отоваривала подростков алкоголем

Женщину привлекли к ответственности

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию поступила информация, что женщина-продавец одного из магазинов Ряжска неоднократно продавала подросткам спиртное. Местные жители видели рядом с магазином подростков с пивом и сообщили об этом в полицию. Полицейские проверили эту информацию и установили, что 43-летняя продавщица неоднократно реализовала спиртное несовершеннолетним.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ст.151.1 УК РФ, по которой предусмотрен штраф в размере 80 тысяч рублей.