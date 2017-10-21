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В Ряжске Рязанской области продавец одного из магазинов отоваривала подростков алкоголем

16:54 / Общество
Женщину привлекли к ответственности

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию поступила информация, что женщина-продавец одного из магазинов Ряжска неоднократно продавала подросткам спиртное. Местные жители видели рядом с магазином подростков с пивом и сообщили об этом в полицию. Полицейские проверили эту информацию и установили, что 43-летняя продавщица неоднократно реализовала спиртное несовершеннолетним.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ст.151.1 УК РФ, по которой предусмотрен штраф в размере 80 тысяч рублей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 октября 2017 года
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