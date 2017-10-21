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Дирекции благоустройства города в этом году выделили 30 миллионов рублей на приобретение спецтехники

16:57 / Актуально

Об этом сообщили на заседании Рязанской городской Думы, где рассмотрели изменения в бюджет этого года. В связи с поступлением межбюджетных трансфертов доходы и расходы бюджета Рязани увеличились на 12 миллионов рублей. Средства пойдут в основном на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей.

56,1 миллиона рублей будут направлены на возмещение недополученных автоколонной № 1310 и УРТ доходов.

На приобретение спецтехники дирекции благоустройства города выделено 30 миллионов рублей.

В результате сложившейся экономии и перераспределения бюджетных ассигнований 1,2 миллиона рублей направят на проведение проектно-изыскательских работ по реконструкции школы № 28 и строительству детской школы искусств в микрорайоне Недостоево.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 октября 2017 года
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