Дирекции благоустройства города в этом году выделили 30 миллионов рублей на приобретение спецтехники

Об этом сообщили на заседании Рязанской городской Думы, где рассмотрели изменения в бюджет этого года. В связи с поступлением межбюджетных трансфертов доходы и расходы бюджета Рязани увеличились на 12 миллионов рублей. Средства пойдут в основном на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей.

56,1 миллиона рублей будут направлены на возмещение недополученных автоколонной № 1310 и УРТ доходов.

На приобретение спецтехники дирекции благоустройства города выделено 30 миллионов рублей.

В результате сложившейся экономии и перераспределения бюджетных ассигнований 1,2 миллиона рублей направят на проведение проектно-изыскательских работ по реконструкции школы № 28 и строительству детской школы искусств в микрорайоне Недостоево.