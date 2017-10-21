Как сообщает сайт Рязанской гордумы, на должность заместителя главы администрации Рязани – руководителя аппарата администрации города назначен Сергей Пашкевич. Ранее этот пост занимал Николай Демко.
Депутаты гордумы согласовали кандидатуру на должность заместителя главы администрации Рязани
16:58 20.10.2017 / Власть
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 октября 2017 года
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